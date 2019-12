L'actuel entraîneur de l'OL connaît bien la Série A. En effet, le technicien des Gones a entraîné la Roma de 2013 et 2016 et il y aurait conservé certains réseaux. A tel point qu'il serait venu aux renseignements pour obtenir un prêt de six mois de Javier Pastore. Selon la Gazzetta Dello Sport, le milieu argentin envisagerait de quitter le club romain pour la première fois depuis son arrivée en 2018. L'ex-joueur du PSG privilégierait actuellement un départ vers l'un des cinq grands championnats européens. S'il a exclu de jouer à l'OM, l'OL pourrait être une option concrète.

Actuellement en vacances en Argentine, El Flaco, qui a manqué les dernières semaines de compétition à cause d'un oedème, est dans une impasse après avoir enchaîné les blessures. De son côté, la Roma aimerait alléger sa masse salariale. L'Argentin coûte 4 millions d'euros par saison. Mais pour l'Olympique Lyonnais, un prêt serait la meilleure solution, sachant que Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay devraient être disponibles pour la prochaine reprise de la L1. Si l'opportunité lyonnaise l'intéresse, Javier Pastore devra aussi convaincre sa femme, qui ne se voit pas quitter l'Italie.