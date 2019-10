Jean-Michel Aulas président omnipotent ? L'Olympique Lyonnais s'en défend. Au lendemain de l'enclenchement d'une "procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat" de son coach Sylvinho, le club rhodanien a communiqué sur les circonstances de cette éviction ce mercredi. Et c'est Juninho, directeur sportif, qui endosse la responsabilité de ce changement dans le staff des Gones.

"J'ai expliqué au président (Aulas) ma position qui a ensuite été validée à l'unanimité par le comité de gestion" explique Juninho, dans un entretien croisé publié sur le site de l'OL. "Juni a pris ses responsabilités et je confirme que l'organisation que j'avais souhaité mettre en place fonctionne pleinement, déclare quant à lui Aulas. Je reste en retrait au soutien sportif de l'institution et je me consacre au développement national et international d'OL Groupe."

Jean-Michel Aulas et JuninhoGetty Images

Objectif podium d'ici la trêve

"Gérald (Baticle) a pour mission d'impulser une nouvelle orientation au management du groupe professionnel" ajoute Juninho, au sujet de l'ancien adjoint de Bruno Genesio, promu coach numéro 1 à la place de l'homme que "Juni" avait choisi dès sa prise de fonction en mai dernier.

Concrètement, l'ancien artilleur en chef de l'OL table sur un redressement spectaculaire : "En Champions League, notre objectif est de nous qualifier pour les huitièmes de finale. En championnat, nous nous devons de rattraper le retard qui est le nôtre et, d'ici la trêve hivernale, nous avons l'ambition de retrouver une place sur le podium." Après neuf journées de L1, Lyon est 14e avec 9 points, soit 7 de moins qu'Angers (3e).