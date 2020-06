LIGUE 1 - Prêté par Villarreal et auteur d'une belle saison, Alvaro Gonzalez est définitivement marseillais. L'OM a levé l'option d'achat de 4 millions d'euros et a fait signer un contrat de trois ans au défenseur central.

Loin des rumeurs de vente, l'OM continue de construire son effectif. Après s'être assuré d'avoir André Villas-Boas sur son banc l'an prochain, après avoir prolongé son homme fort et capitaine Dimitri Payet, avec une baisse de salaire à la clé, l'OM a engagé sa première recrue de l'été. Le risque est modéré puisque le prix est raisonnable (4 millions d'euros) et la cible bien connue. Il s'agit en effet d'Alvaro Gonzalez, prêté la saison dernière par Villarreal, et plutôt convaincant en Ligue 1.

Ligue 1 Mandanda aussi se verrait bien prolonger à l'OM IL Y A 7 HEURES

Marseille a logiquement levé l'option d'achat du défenseur central de 30 ans avant de l'engager pour les trois prochaines saisons. De quoi ravir l'Espagnol qui avait étalé son envie de rester dans le sud de la France à l'issue de son prêt. L'OM, lui, s'offre un titulaire à moindre frais qui a déjà séduit le Vélodrome.

Ligue 1 Boudjellal président, qu’en pensent les supporters de l'OM ? "Ce sera forcément mieux qu’Eyraud" IL Y A 15 HEURES