Ce n'est jamais fini. Alors que le mercato estival a fermé ses portes lundi à minuit, l'OM et le FC Nantes ont trouvé un accord mardi pour le transfert de Valentin Rongier. Comment est-ce possible ? C'est simple, le club olympien a signé le Nantais en qualité de joker, chaque club de Ligue 1 ayant le droit de recruter un joueur évoluant en France en dehors des périodes de mutations. Le désormais ancien Canari, âgé de 24 ans, a signé un contrat de cinq ans avec le club phocéen.

Mardi après-midi, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, avait déjà confirmé le départ de son milieu de terrain. "C'est validé, ils (les dirigeants de Marseille) ont accepté mes conditions, il nous faut encore une heure pour terminer les papiers", a alors affirmé Waldemar Kita, le président du FC Nantes, à l'AFP. Tout s'est réglé au fil de la journée. La vente de son jeune milieu de terrain devrait rapporter 13 millions d'euros, plus deux millions de bonus, et un pourcentage (non précisé) en cas de revente future du joueur par l'OM. Les dirigeants marseillais ont demandé à Frank McCourt, le propriétaire, de faire un ultime effort pour boucler les négociations.

Après le gong, un long feuilleton prend ainsi fin au grand bonheur de l'OM et du joueur lui-même. Il va maintenant falloir voir comment l'ancien Nantais va s'adapter à son nouvel environnement. Et surtout comment André Villas-Boas va l'utiliser. A Marseille, Rongier va notamment être en concurrence avec Morgan Sanson et Maxime Lopez, alors que Kevin Strootman devrait reculer pour se charger du poste de sentinelle suite au départ de Luiz Gustavo.