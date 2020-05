L'OM préparerait déjà l'après Villas-Boas : Galtier et Jardim auraient été sollicités

LIGUE 1 - Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique de Marseille serait déjà en train de prévoir "l'après André Villas-Boas". Le quotidien assure que le club olympien aurait sondé Christophe Galtier et Leonardo Jardim pour lui succéder. Le nom de Bruno Genesio serait aussi évoqué.

"Les choses sont extrêmement claires. André (Villas-Boas) est le coach de l'OM et j'espère que ce sera le cas encore de nombreuses années." Malgré les déclarations du jour de Jacques-Henri Eyraud sur RMC Sport, la situation à l'OM ne semble pas aussi claire que son président l'a entendu ce vendredi. Selon les informations de L'Equipe, les dirigeants olympiens seraient déjà en quête d'un nouvel entraîneur, ce qui laisse logiquement imaginer qu'André Villas-Boas pourrait quitter Marseille dans les prochaines heures.

L'Equipe assure même que l'Olympique de Marseille aurait sondé Christophe Galtier, l'actuel entraîneur du LOSC, dès la deuxième quinzaine d'avril. Le profil de l'ancien coach de Saint-Etienne pourrait plaire du côté de l'OM : il est né à Marseille, a porté les couleurs du club étant joueur (de 1985 à 1987 puis de 1995 à 1997) et a déjà assuré l'interim sur le banc au début des années 2000. De plus, Christophe Galtier a déjà prouvé avec Lille qu'il pouvait très bien s'en sortir avec moins de moyens (ndlr : il a terminé 2e en 2018-2019 et 4e cette saison). Une donnée qui corrobore avec la cure d'austérité instaurée par la situation du club.

Cependant, l'OM devrait s'entendre avec le LOSC et son entraîneur, ce qui serait loin d'être fait. Marseille aurait également pris des renseignements auprès de Leonardo Jardim, qui a dû lui aussi composer avec la politique de trading imposée par l'AS Monaco. Néammoins, L'Equipe affirme que le technicien portugais se serait montré sceptique devant le projet marseillais. Enfin, le nom de Bruno Genesio, deuxième la saison dernière avec le Beijing Guoan (Chine), aurait aussi circulé même si aucun contact officiel n'aurait été pris. En cas de départ d'André Villas-Boas, l'OM ne devra pas se tromper sur le nom de son successeur pour s'éviter une nouvelle crise.

