Un an de disette, et c'est reparti ? Recrue phare de Saint-Etienne à l'été 2018, Wahbi Khazri a vécu une année 2019 très loin des attentes de son club, qui compte sur l'efficacité retrouvée de leur buteur à Metz dimanche (17H00).

Face à Nîmes (2-1), le 26 janvier, il a réalisé un doublé gagnant. Performance qui ne lui était plus arrivé depuis le 16 janvier... 2019 contre Marseille (2-1) ! Et par la suite, plus rien ou presque pour un joueur qui s'affichait comme l'arme offensive de Saint-Etienne qui l'avait acquis auprès de Sunderland contre 7 millions d'euros en 2018. Son bilan ? Seulement un penalty contre Bordeaux en avril (3-0, le 14 avril 2019), deux buts en Ligue Europa sur les terrains des Belges de La Gantoise (défaite 3-2) et des Ukrainiens d'Olexandryia (2-2) et un autre en championnat contre Amiens (2-2, le 27 octobre).

A cette occasion, Khazri s'était même enflammé un peu rapidement face aux médias. "C'était une longue disette. J'ai subi pas mal de critiques depuis le début de saison. J'avais à coeur de faire fermer quelques bouches et montré que ce que je fais depuis dix ans, ce n'est pas rien. C'est à moi de continuer", avait-il dit en écho aux déclarations de son nouvel entraîneur, Claude Puel. "J'ai eu une discussion avec l'entraîneur. Nous nous sommes dit les choses entre hommes. J'ai répondu présent en montrant que j'étais un joueur décisif", avait-il ajouté.

Une résurrection sur son île natale ?

Car avant cela, Puel avait égratigné l'international tunisien. "Je ne lui demande pas de marcher sur l'eau mais de courir sur le terrain", avait taclé le technicien en conférence de presse pour piquer son attaquant en méforme persistante et loin de son statut supposé de chef de file. Sur ses douze buts inscrits en championnat lors de la saison 2018-2019, neuf l'avaient été dans la première moitié. L'année 2019 s'est même terminée à l'infirmerie après une blessure à une main dont il a été opéré le 22 novembre et qui l'a rendu indisponible jusqu'à la trêve.

PuelGetty Images

L'heure de la résurrection a-t-elle définitivement sonné sur son île natale, la Corse ? A l'occasion du 32e de finale de Coupe de France contre Bastia-Borgo (National, 3-1) au stade de Furiani, où il n'était jamais revenu comme adversaire, il a délivré deux passes décisives, avant de marquer, enfin, au tour suivant contre le Paris FC (3-2) le 18 janvier.

"Je n'ai disputé que deux matches pleins depuis mon retour mais je me sens bien physiquement. Je suis sur le bon chemin. Aujourd'hui, je suis en pleine possession de mes moyens", avait-il affirmé avant son doublé à Nîmes, la semaine dernière."Depuis qu'il s'est remis de sa fracture à une main, Wahbi fait preuve d'un super état d'esprit. Par sa démarche, c'est un leader pour le groupe", l'avait félicité Claude Puel après la victoire contre les "Crocodiles". A Metz, Khazri sera attendu pour confirmer son retour au premier plan. Largué dans la course à l'Europe, Saint-Etienne (15e, 28 points) en a grand besoin.