Max-Alain Gradel aurait aimé quitter Toulouse cet été. Problème, il n'a pas reçu les offres rêvées. "Je n'ai pas eu de propositions de grands clubs. Je ne vais pas vous mentir, sinon je ne serais pas là. J'aurais tout fait pour partir. J'ai eu des propositions d'Angleterre. Mais ce n'était pas des clubs qui font rêver", a expliqué l'attaquant international ivoirien de 31 ans, en conférence de presse, à la veille du premier match de son équipe à domicile contre Dijon.

"J'ai eu des propositions très intéressantes, en particulier financièrement. Le club (Toulouse, NDLR) a montré qu'il avait envie que je reste et ma famille se sent bien ici", a fait valoir le capitaine toulousain, soulignant qu'il avait aussi "cru dans le projet" annoncé par les dirigeants. Arrivé en 2017, Gradel (11 buts, 5 passes), s'était dit en fin de saison désabusé de jouer le maintien et n'avait pas caché ses espoirs de rejoindre un grand club après la Coupe d'Afrique des nations.

"Je ne veux pas qu'on parle de moi tout le temps"

"Le club a mis les moyens en recrutant des joueurs de bon niveau. Je crois que ce sera une très belle année avec les joueurs qu'on a recrutés et les joueurs que nous avons déjà. Il y a un très très bon groupe", a-t-il estimé. Quant à sa saison personnelle, Gradel, souvent décisif par le passé, se voit plus avec un rôle de "conseil pour les jeunes"

"Je ne veux pas qu'on parle de moi tout le temps. J'ai plus envie de donner (...) Je ne veux pas être le buteur, toujours marquer. Nous sommes un groupe. Ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas mes responsabilités", a-t-il affirmé.