Sur le papier, Lille n'a que des raisons de sourire. Le LOSC a décroché vendredi un troisième succès de rang en Ligue 1, en s'imposant sur la pelouse d'Angers (0-2). Longtemps à la peine à l'extérieur cette saison, les Nordistes ont confirmé en Anjou leur montée en puissance loin de leur base, après avoir gagné à Strasbourg le week-end dernier (1-2). Ils n'avaient pas gagné en déplacement jusqu'en décembre, ils en sont désormais à trois victoires sur leurs cinq derniers.

Comme un symbole, Victor Osimhen, dont les neuf premiers buts avaient été marqués à domicile, a réglé la mire à l'extérieur, où il a inscrit ses trois dernières réalisations. C'est lui qui a ouvert le score à Angers, avant le but du break de Renato Sanches, auteur de son meilleur match de 2020 au stade Raymond-Kopa. Les Dogues, qui se sont trouvés dans un 4-4-2 à plat proche de leur système de la saison passée, pourraient se réjouir et aborder le choc contre Marseille à Pierre-Mauroy dimanche prochain avec les crocs acérés. Ils sont revenus à hauteur de Rennes (3e) et ont six points de retard sur l'OM, avant que les hommes d'André Villas-Boas n'accueillent Toulouse ce samedi (17h30).

Galtier garde espoir pour Osimhen

Christophe Galtier lors de Lille - Metz en Ligue 1 le 9 novembre 2019Getty Images

Il s'était déjà préparé à faire sans Benjamin André, Gabriel et Xeka, tous suspendus pour une accumulation de cartons jaunes. Mais Galtier a aussi perdu Osimhen en fin de match à Angers. L'attaquant nigérian est sorti sur blessure après avoir ressenti une vive douleur à la cuisse droite. Ce qui ne laisse que de peu de doutes quant à sa présence contre l'OM. "On va voir", s'est contenté de lâcher Galtier sur Canal+ Sport après la rencontre. La méthode Coué, dans l'espoir d'avoir son meilleur buteur à disposition. Il ne serait pas de trop pour mener la course-poursuite derrière Marseille et la deuxième place directement qualificative pour la phase de groupes de la Ligue des champions.