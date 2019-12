L'Olympique Lyonnais s'est remis la tête à l'endroit. Aux Costières, sans vraiment convaincre alors qu'ils ont évolué à 11 contre 9 pendant toute une mi-temps, les Gones ont un peu plus enfoncé les Nîmois dans leur crise sportive. Coupables d'avoir voulu trop en mettre avec leur envie débordante, les Crocos ont cédé face à un doublé de Memphis Depay et des buts signés Houssem Aouar et Joachim Andersen (0-4). Lyon, qui remonte provisoirement au cinquième rang, attend maintenant Leipzig pour sa finale de la phase de groupes en Ligue des Champions. Une partie de sa saison se jouera mardi.

Il s'en est passé des choses aux Costières, où les Crocos, qui restaient sur neuf matches sans victoire en Ligue 1, ont voulu bien faire, au point de tomber dans l'excès de zèle. En effet, après une excellente entame qui augurait une partie compliquée pour les Lyonnais, les Crocos ont confondu engagement et agressivité. Et, en quinze minutes, l'affaire était dans le sac. Il y a d'abord eu l'expulsion de Théo Valls, qui s'est maladroitement et légèrement essuyé les crampons sur la cuisse de Maxence Craqueret (5e). Puis il y a eu l'obstruction de Pablo Martinez sur Bertrand Traoré, offrant un penalty généreux, transformé par Memphis Depay avec une panenka (0-1, 16e). Entre ces deux faits de match, Anthony Lopes a dû s'employer face à Anthony Briançon (11e).

Theo Valls expulsé face à LyonGetty Images

Lyon loin d'être serein à 11 contre 9

Comme si cela ne suffisait pas, Gaëtan Paquiez s'est rendu coupable de deux grosses fautes consécutives, synonymes de deuxième expulsion (40e). Pendant plus d'une mi-temps, Nîmes a donc évolué à 9 contre 11 et, pourtant, Lyon aura mis du temps à profiter de cette supériorité numérique pour se mettre définitivement à l'abri. Fort heureusement, Depay avait envie de fêter sa 100e en Ligue 1 avec un doublé, d'une frappe des 25 mètres (0-2, 64e). Derrière, Aouar, avec un tir dévié (0-3, 71e), et Andersen, qui a pris sa chance de loin (0-4, 79e), ont corsé l'addition.

Le déplacement à Nîmes s'annonçait périlleux pour Lyon, qui a pu bénéficier de la main légère de l'arbitre pour s'en sortir. Est-ce que cela suffit à faire le plein de confiance avant le choc face à Leizpig en Ligue des Champions ? Rien n'est moins sûr. Mais toujours est-il que les hommes de Rudi Garcia se sont achetés un peu d'air avant une très, très grosse échéance. Compte tenu du contexte actuel et du manque avéré de sérénité dans le jeu des Lyonnais, c'est déjà ça de pris.