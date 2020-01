L’occasion est belle. Troisième de Ligue 1 après 20 journées, le Stade Rennais dispute mercredi un match en retard qui peut lui permettre de mettre Nantes, son plus proche poursuivant, à quatre points. Pour cela, Rennes doit gagner à Nîmes (19h). Une ambition que son entraîneur Julien Stéphan n’affiche que partiellement. "C’est un match bonus. Quoi qu’il arrive demain (mercredi, ndlr), on sera toujours sur le podium. On aura un point au départ, on essaiera de le conserver et pourquoi pas le bonifier au fur et à mesure de la rencontre", déclare-t-il, dans des propos rapportés par son club.

On a connu discours plus offensif. Pour Stéphan, considérer que ce match reporté de la 12e journée est absolument à gagner est l’écueil à éviter : "C'est la difficulté des matches en retard. On pense toujours qu'on peut faire des bonnes opérations…" Faire une bonne opération serait d’autant plus précieux pour Rennes que son infime marge sur les Canaris (une unité, donc) est synonyme d’avance modeste sur le peloton de chasse, dans cette L1 si dense. Nice, 11e, ne pointe ainsi qu’à cinq points des Rennais.

Un plus gros défi physique que face à l’OM

Et si Rennes regarde vers le haut, ce déplacement aux Costières semble même encore plus important. L’OM, dauphin du PSG, est venu faire le break dans la course à la deuxième place vendredi au Roazhon Park (0-1). Les Phocéens ont porté l’écart à 8 points, à l’issue d’un match âpre. Stéphan prédit une rencontre encore plus engagée mercredi : "Je m’attends à ce que ce soit le niveau encore au-dessus."

Cela tombe bien : l’engagement mis par ses joueurs, qui restaient sur cinq succès en L1 avant cette défaite face à Marseille, est l’une de ses satisfactions du moment. "En termes d’intensité, depuis un certain nombre de matches, on montre des choses très intéressantes (…) On peut nous accorder ce crédit-là", estime-t-il.

Nîmes, de son côté, est dans une situation diamétralement opposée. Que ce soit au niveau de la dynamique ou du classement. Les Crocos ont mis un terme à une mauvaise série ce week-end. Ils ont dominé Reims dans leur antre (2-0), après quatre revers de suite en décembre, dont un cuisant à Bordeaux (6-0). Ils occupent la 19e place, à deux points d’Amiens, 18e, soit en position de barragiste. Un strapontin sur lequel les Nîmois peuvent donc s’asseoir. Pour eux aussi, l’occasion est belle.