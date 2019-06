Ce mercredi, Nîmes a repris l'entraînement sous la direction de son entraîneur Bernard Blaquart, et sans ses attaquants Sada Thioub et Clément Depres. Le premier participe à la CAN 2019 en Egypte. Clément Depres est lui en rééducation après son opération le 16 mai d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il y avait, en revanche, la première recrue du mercato nîmois, Pablo Martinez, le défenseur central en provenance de Strasbourg, mais aussi son ailier Denis Bouanga et son milieu de terrain Téji Savanier.

Au total, 23 joueurs se sont entraînés sous le regard du coordinateur sportif Bernard Boissier, mais aussi du président directeur général Rani Assaf qui s'est longtemps entretenu, au milieu du terrain, avec son entraîneur Bernard Blaquart.