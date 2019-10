Il restait un quart d'heure à jouer. Nice n'avait plus qu'un but de retard face au PSG et croyait encore pouvoir accrocher le leader du championnat. Et tout a basculé. Après une faute de Leandro Paredes, Wylan Cyprien a d'abord reçu un second avertissement, probablement pour un geste d'énervement ou un mot de trop mais l'action n'est pas très claire (74e). Dans la confusion, les Azuréens réclamant des explications à François Letexier, l'arbitre est allé consulter le VAR et a choisi... d'adresser un rouge direct à Christophe Hérelle pour une gifle adressée à Paredes (77e) pendant la "manifestation".

Réduit à neuf avec ces deux expulsions coup sur coup, Nice n'a jamais pu revenir au score. Les Aiglons ont même explosé en fin de match en concédant deux nouveaux buts de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi. Après la rencontre, les Niçois ne décoléraient pas. "Je reçois une charge qui n'est pas sifflée et dans la frustration je demande à l'arbitre avec un léger geste s'il n'y a pas faute, s'est défendu Cyprien. Il vient vers moi et me met un deuxième carton jaune en expliquant que mon geste est trop véhément. (…) Je trouve que c'est sévère".

Patrick Vieira est allé plus loin. "L'arbitre a gâché nos vingt dernières minutes, a lâché le coach de Nice. C'est incompréhensible parce que, quand on regarde l'historique de cet arbitre avec l'OGC Nice, ça devient pénible. J'aimerais qu'il vienne et qu'il nous explique. J'ai l'impression qu'il y a un problème entre cet arbitre et l'OGC Nice." En colère, le coach des Aiglons a d'autres problèmes à régler. Son équipe n'a pris qu'un point en quatre matches avant un déplacement à Strasbourg samedi prochain. Sans Cyprien ni Hérelle.