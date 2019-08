Les espoirs ont été douchés. Nouvel entraîneur de l'OM, André Villas-Boas a fait naître un nouvel élan autour du club phocéen grâce à son expérience et à sa franchise. Le terrain lui a pourtant donné tort et son équipe s'est inclinée devant de valeureux rémois dès sa première sortie dans cette saison 2019-2020 de Ligue 1 (0-2). Le public du Vélodrome ne s'attendait franchement pas à cela. AVB non plus.

L'entraîneur portugais a ainsi peiné à trouver ses mots au moment de répondre aux questions de Canal+ après cette sévère désillusion. Il a pris plusieurs secondes avant de pouvoir faire part de ses premières impressions. "Reims a été meilleur dans le jeu de transition, a commencé par analyser le technicien de 41 ans. Il nous a manqué de bonnes situations d'attaque. On est tombé sur une équipe compacte et ben organisée comme l'année dernière."

"Les supporters ont le droit d'exprimer leur frustration"

"Je ne suis pas déçu de l'attitude de mes joueurs, a toutefois assuré l'ancien manager de Chelsea regrettant davantage le manque de réalisme de Strootman qui a loupé l'occasion d'ouvrir le score juste avant le premier but rémois en trouvant l'équerre du but rémois. On a fait les efforts qu'il fallait mais ils ont bien défendu. Kevin a failli faire basculer le match. Je pense qu'il ne savait pas qu'il était seul".

S'il a reconnu attendre davantage de ses joueurs offensifs et notamment beaucoup compter sur les qualités d'organisateur de Dimitri Payet, Villas-Boas ne compte en revanche pas sur le mercato pour améliorer la qualité de son effectif. "Je ne vais pas le répéter encore une fois", a-t-il répondu presque agacé. "Nous sommes limités au niveau du recrutement à cause du fair-play financier. Rongier ? Donnez-moi l'argent pour le recruter !", a-t-il lancé à Olivier Tallaron, le journaliste de Canal+.

"Les supporters ont le droit d'exprimer leur frustration, a conclu le coach phocéen après cette rentrée ratée qui ne change toutefois rien à ses ambitions. C'est normal on l'accepte. Je travaille pour continuer de donner confiance aux joueurs en vue du prochain match à Nantes." Il sera déjà capital pour l'OM.