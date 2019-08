Kylian Mbappé est revenu aux affaires. Dans la foulée d'une préparation aboutie, il a été égal à lui-même pour la première sortie du PSG en championnat cette saison face à Nîmes (3-0) : brillant. Déroutant dans ses accélérations, dans ses dribbles, l'attaquant parisien a surtout été décisif. Avec un but tout en spontanéité pour conclure un bon travail de Juan Bernat, puis une passe pleine de lucidité et de vista pour offrir le troisième but francilien à Angel Di Maria, il a étalé toute sa classe pour ce match de reprise.

Mbappé rime désormais avec responsabilité. Il a parfaitement assumé les siennes dans une rencontre où son positionnement, légèrement sur le côté gauche de l'attaque, mais avec une liberté totale, lui a permis de faire de grandes différences. Et de prendre une influence encore plus grande dans le jeu, au-delà de son rôle de buteur. "Il faut donner, mes coéquipiers me donnent beaucoup de ballons et j'essaie de leur rendre du mieux que je peux, a-t-il réagi au micro de Canal +. Bien sûr que j'aime marquer des buts et faire des stats mais c'est bien aussi de voir le copain heureux d'avoir marqué un but."

Ses qualités de passeur ne sont pas autant mises en avant que sa faculté à faire trembler les filets. Elles sont pourtant précieuses. Et elles le seront encore davantage pour un PSG qui se prépare déjà à vivre sans Neymar. Le point de non-retour semble avoir été atteint et les messages lancés par le virage Auteuil au Brésilien, entre banderoles hostiles et chants insultants, ne sont pas de nature à renverser la situation. Même s'il faut encore qu'un club satisfasse les exigences financières des dirigeants parisiens pour qu'un transfert puisse être envisagé.

Aussi bien que Messi

Un départ de Neymar reste cependant l'issue la plus probable. Il pénalisera fatalement le club de la capitale. Mbappé ne le sait que trop bien. Et s'il semble se résoudre à cet épilogue, l'attaquant parisien en mesure déjà les conséquences. "On va essayer d'être le plus compétitif possible, a-t-il lâché. Après, on ne va pas se mentir et on va voir ce qui va se passer avec la situation de Neymar car ce n'est pas la même équipe... Mais on va continuer et on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, pour nous et nos proches."

Difficile de ne pas voir une forme de fatalisme dans les propos du jeune attaquant parisien. Même s'il est prêt à devenir le seul joueur-clé du PSG. Il l'était déjà régulièrement tant les blessures ont plombé les deux années de Neymar dans la capitale, laissant Mbappé comme l'atout offensif numéro un à Paris. Ce rôle, il l'assume de mieux en mieux. À l'image de ce 21e but en championnat en 2019. Un seul joueur a fait aussi bien en Europe depuis le début de l'année civile : Lionel Messi. Cela en dit suffisamment long sur son rendement au sein de la formation dirigée par Thomas Tuchel.

Cela traduit surtout son importance toujours plus capitale pour le PSG. Il y a eu une petite inquiétude quand Mbappé s'est tenu la cuisse en fin de match. "C’était une crampe, ça va, ce n'est rien", a-t-il rassuré avant de saluer la performance de son équipe. "On monte en puissance, s'est réjoui l'attaquant parisien. On essaye d’être les plus performants possible, le plus rapidement possible. Ça vient vite. L’enchaînement des matches vient vite." Sa mission accomplie, Mbappé est déjà tourné vers l'avenir. Avec ou sans Neymar, il est fin prêt à l'affronter.