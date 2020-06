"La France a pris la bonne décision" : Sambia, touché par le Covid 19, approuve l'arrêt de la L1

LIGUE 1 - Dans une interview accordée à France Bleu Hérault, Junior Sambia, plongé dans un coma artificiel en avril après avoir été positif au coronavirus, est revenu sur cette expérience très difficile et l'arrêt de la saison 2019-2020 de Ligue 1.

"Même s'ils ont repris à l'étranger, la France a pris la bonne décision". Dans le débat sur l'arrêt de la saison 2019-2020, la parole de Junior Sambia a beaucoup de poids. Le milieu de terrain montpelliérain est officiellement le seul joueur de L1 à avoir été déclaré positif au coronavirus. Le joueur de 23 ans l'a payé au prix fort : mi-avril, il a été admis au service réanimation de l'hôpital de Montpellier à cause de problèmes respiratoires et plongé dans un coma artificiel.

Dans une interview accordée à France Bleu Hérault, Junior Sambia est revenu sur cette expérience très difficile. "Je ne sais pas comment j'ai attrapé ça... J'ai eu mal à la tête, mal au ventre, il y a eu des vomissements, puis la diarrhée, on pensait à une gastro. J'ai quand même fait le test du Covid, qui était négatif. Mais le lendemain, j'ai commencé à avoir des difficultés à respirer. Au début, les médecins ne savaient pas ce que j'avais... C'est seulement deux jours avant la sortie de l'hôpital qu'ils m'ont dit que j'avais le Covid. J'ai eu peur au début, quand j'ai eu du mal à respirer. Après je n'étais plus conscient, j'étais dans le coma. Quand je me suis réveillé, je me sentais juste faible", a-t-il raconté.

A la fin du mois de mai, lorsque Jean-Michel Aulas remuait ciel et terre pour tenter de remettre la Ligue 1 en ordre de marche, Andy Delort avait cité l'exemple de Junior Sambia dans un tweet adressé au président de l'OL. "Un de mes coéquipiers a été touché gravement par ce virus, déclarait le buteur du MHSC. On a été choqué, on a eu peur pour lui, pour nos proches, pour nous." Même s'il doit encore reprendre deux ou trois kilos pour retrouver son poids de forme, Junior Sambia devrait être prêt pour la reprise de l'entraînement fixée au 22 juin... et enfin laisser cette expérience derrière lui.

