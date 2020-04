La France deuxième pays exportateur de joueurs au monde derrière le Brésil

La "Ligue des talents" a encore frappé. Cette signature, lancée par la LFP en 2018 et souvent reprise (non sans ironie) par les réseaux sociaux, est encore plus justifiée depuis ce lundi. En effet, dans son dernier rapport publié ce lundi, l'Observatoire du football (CIES) explique que la France se classe deuxième au classement des pays les plus exportateurs l'an passé. Au total, il y a eu 1 027 expatriés en 2019, dont 74% provenant de la première division.

Au premier rang, on retrouve sans surprise le Brésil avec 1600 joueurs, "dont 74,6% actifs dans un championnat de première division". Sur la troisième marche du podium, l'Argentine avec 972 expatrités. "Le Nigeria est le principal exportateur africain (399 joueurs à l’étranger), tandis que le Japon est le premier exportateur asiatique (161)", écrit dans sa lettre le CIES.