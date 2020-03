Garcia : "Battre la Juve a donné un capital confiance aux joueurs"

Les remous et la tempête semblent bien derrière l'Olympique Lyonnais. Après une série de trois matches sans victoire début février (défaite à Nice et Paris, match nul contre Amiens), Lyon monte clairement en puissance. En témoignent sa victoire contre la Juventus Turin mercredi dernier (1-0) et, évidemment, sa prestation de dimanche contre le rival stéphanois. "Battre la Juve a donné un capital confiance aux joueurs, c'est sûr, " a ainsi déclaré Rudi Garcia au micro de Canal+ à la fin de la rencontre.

Si les prestations contre Strasbourg et Metz laissaient à désirer, la performance réalisée face à la Vieille Dame a lancé la fin de saison lyonnaise, où les enjeux sont nombreux. Cinquièmes de Ligue 1 après le derby, les Rhodaniens ont encore sept points de retard sur la troisième place occupée par Rennes. Mais tout le monde est tourné vers un même objectif : "il faut absolument qu'on soit sur le podium à la fin de la saison", a lancé Bruno Guimaraes au coup de sifflet final.

Pas de fatigue

Malgré la résistance de Saint-Étienne après la pause, qui a obligé Anthony Lopes à plusieurs arrêts décisifs lorsque le score était encore de 1-0, l'entraîneur de l'OL est satisfait du jeu produit par ses joueurs qui "méritent" cette victoire. Un sentiment partagé par le gardien des Gones : "Nous avons réussi deux gros matches. Nous avons démontré une bonne solidité défensive.C'est très important pour être performant. Nous avons livré une très belle première période. (...) Maintenant, il va falloir enchaîner mercredi avec la demi-finale de la Coupe de France contre le PSG. Nous devons pour cela bien récupérer."

Juventus - Saint-Etienne et donc Paris (avant Lille, dimanche), le calendrier lyonnais est chargé mais les Rhodaniens ne tirent pas la langue, bien au contraire. L'envie est là, plus que jamais. "On enchaîne des matches tous les trois jours mais la fatigue passe plus vite quand on gagne, aux joueurs de rééditer ce genre de performance", souligne Garcia.