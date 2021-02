"Peut-être ai-je fait preuve de naïveté, c'est possible , reconnaît-il. Mais j'ai trouvé tout cela très injuste, je le pense toujours d'ailleurs. Quand Lyon est venu me chercher, ils étaient un point seulement devant le dernier du championnat. Je n'avais pas vraiment de temps à perdre avec ce paramètre-là, et faire ce que j'ai toujours fait : travailler fort pour obtenir des résultats."

La page des banderoles hostiles et de son nom livré en pâture dans les tribunes a été tourné et il s'est modelé l'image d'un technicien capable de faire revivre à l'OL ses grandes heures, ce qui convient déjà bien aux supporters. Les exploits contre la Juventus et City menant à la demi-finale de Ligue des champions 2020 sont passés par-là, et le club fait aujourd'hui figure de champion de France potentiel. Dans tout ça, les circonstances ont peut-être joué aussi. C'est même une certitude selon Alain Perrin. "Le groupe s'est retrouvé pour la préparation de la finale de Coupe de la Ligue (ndlr : perdue aux tirs au but contre le PSG) et le Final 8 avant la reprise du Championnat à huis clos, souligne celui qui fut entraîneur de l'OL en 2007-2008. Ç'a annihilé la fronde populaire, ou en tout cas son expression."