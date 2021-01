Le mercato d'hiver a tout juste débuté. Mais à Paris, où la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a laissé des traces et oblige le PSG à surtout se délester de quelques joueurs pour équilibrer les comptes, il est essentiellement question ce lundi du prochain été. Avec une question majeure selon la presse britannique : le poste d'avant-centre. Les champions de France se retrouvent ainsi cités dans deux dossiers : l'achat définitif de Moise Kean et un possible intérêt pour… Harry Kane.