LIGUE 1 - La saison 2020/2021 de Ligue 1 débutera le 23 août, selon procès verbal du dernier conseil d'administration de la LFP. La Ligue 2 reprendra ses droits la veille. La Ligue précise que les calendriers des championnats seront finalisés après le Comex de l'UEFA, le 17 juin prochain.

Le football français connaît enfin sa date de reprise. "Après consultations des diffuseurs Médiapro, Canal+ et beIN Sport (...) Le Conseil, Prend note des informations communiquées et fixe le début des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 respectivement au 23 et 22 août 2020" peut-on lire dans le procès verbal du dernier conseil d'administration de la LFP. Les championnats français de football sont suspendus depuis le 13 mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus.

Le calendrier sera étudié après le Comex de l'UEFA

Dans son procès verbal, la Ligue précise que l'UEFA n'a pas donné d'indications précises sur les fin de ses compétitions européennes, ni sur leurs dates de reprises pour leurs éditions 2020/2021. Ainsi, Didier Quillot a rappellé que le "calendrier général des compétitions 2020/2021 ne peut être finalisé. En effet, ce n’est qu’après le Comex de l’UEFA prévu désormais le 17 juin que le calendrier pourra, il l’espère, être finalisé."

Les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France ont aussi été évoquées lors du conseil d'administration de la LFP. Dans le procès verbal, il est précisé que "la programmation des finales (...) est toujours en attente d’informations plus précises du Gouvernement pour envisager les conditions de leurs organisations." Vendredi, Le Parisien affirmait que deux dates étaient pressenties pour jouer les finales : le 1er août pour la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL, et le 8 août pour la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'ASSE. Ces deux rencontres devraient se disputer au Stade de France, à huis clos.

