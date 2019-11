La revanche d’AVB, Depay incandescent, Lopes inquiétant : Les tops et les flops de samedi

Les tops

Depay, l'inévitable

Les supporters de l'OL érigeront-ils bientôt une statue en l'honneur de Memphis Depay ? Le Néerlandais le mériterait, lui qui s'impose comme l'homme fort du rebond rhodanien depuis deux semaines. Essentiel en Ligue des champions (il a marqué lors des trois matches de l'OL), Depay est surtout celui qui sort une équipe toujours fragile de situations mal embraquées depuis que Rudi Garcia a remplacé Sylvinho.

Une semaine après avoir marqué puis obtenu un penalty face à Metz (2-0), l'ancien de United a, grâce à son doublé, dont un but sur un rush solitaire à la dernière minute du temps additionnel de la seconde période (90e+5), encore donné les trois points à Lyon face à Toulouse (2-3). Avec Jeff Reine-Adelaïde, c'est lui qui a le plus dynamité l'attaque rhodanienne au Stadium. Ses 6e et 7e buts de la saison en championnat en font aussi le joueur lyonnais le plus impliqués sur les réalisations de son équipe depuis la saison dernière (28).

La revanche d’AVB

Tancé pour sa communication maladroite avant et après la défaite à Paris, remis en cause après le revers inquiétant à Monaco en Coupe de la Ligue en cours de semaine, Andre Villas-Boas a goûté une jolie revanche ce samedi face à Lille (2-1). Car cette victoire porte son empreinte. Ses choix ont été payants et ont largement contribué à la belle victoire phocéenne. Le technicien portugais a notamment choisi de titulariser Kamara au milieu de terrain pour contenir les retours dans l’axe des ailiers lillois. Il fut le meilleur Marseillais du jour. Un titre qu’il pourrait partager avec Morgan Sanson et Alvaro Gonalez, le premier a été préféré à Maxime Lopez, le second a débuté malgré des bobos pas totalement soignés. Bien vu AVB !

Angers, un rebond qui fait du bien

C'est tout le paradoxe de cette Ligue 1. Alors qu'Angers n'avait plus gagné en championnat depuis fin septembre et restait sur 2 nuls et 2 défaites, le SCO a décroché son sixième succès de la saison pour reprendre provisoirement la deuxième place à Nantes, avec un point d'avance. Face à Strasbourg encore en difficulté devant le but, les joueurs de Stéphane Moulin ont su l'emporter sans livrer leur meilleure prestation de la saison. La preuve que les Angevins peuvent viser plus haut que le maintien dans l'élite, même si, après-match, le coach d'Angers a comme souvent souhaiter calmer tout le monde : "Ce qui est important, c’est cette barre des 20 points et nos 6 victoires en 12 journées."

Sexy samedi

On en avait perdu l’habitude et la grisaille pluvieuse de ce samedi de novembre n’incitait pas franchement à sauter au plafond. Et pourtant ce fut une intense, une palpitante et une renversante journée de Ligue 1. De la seconde période incandescente du Vélodrome, à la course poursuite irrespirable de l’OL en passant par la spectaculaire renaissance de Montpellier à Metz : la Ligue 1 est passée par toutes les émotions. Treize buts en cinq matches et un scénario fou, on en redemande tous les samedis.

Les flops

Lopes, la mauvaise passe

Anthony Lopes traverse une période tumultueuse. Dix jours après son énorme boulette sur le terrain du Benfica, le portier de l’OL a remis ça à Toulouse. Sur un centre a priori sans danger, il est allé percuter Jason Denayer pour inscrire un but contre son camp très inconfortable pour Lyon. Quelle mouche a piqué le gardien de l’OL pourtant si régulier et décisif ces derniers mois quand l’OL ne tournait pas rond ? Cette fois, les Gones s’en sont sortis mais il ne faudrait pas que les bourdes de leur gardien s’enchaînent. Non vraiment, Lyon, qui se remet difficilement d’un début de saison chaotique, n’a pas besoin de ça.

Guirassy, le raté de la soirée

Deuxième meilleur buteur du club picard, Serhou Guirassy a manqué face à Brest l'occasion de rejoindre Stiven Mendoza et ses quatre buts en Ligue 1, et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Son penalty tiré dès la deuxième minute de la rencontre, après une course nonchalante, était beaucoup trop facile à arrêter pour Gautier Larsonneur. Le début d'un match où ce solide avant-centre, d'habitude très utile dans le jeu en déviation, a réussi moins de la moitié de ses passes dans le camp adverse (47%) et n'a tiré qu'une fois ensuite. "Serhou a été tellement précieux dans beaucoup de matches. Ce qui m’a plu, malgré le fait que le match ne s'est pas déroulé comme il le souhaitait, c'est qu'il n’a pas lâché", l'a défendu son entraîneur Luka Elsner en fin de match.

Lille trop faible loin de ses bases

0. C'est le nombre de points pris par Lille à Marseille ce samedi, mais aussi le nombre de victoire des Dogues à l'extérieur depuis le début de la saison. Seul Strasbourg (1 point) fait pire que les Nordistes (2) en déplacement. Une faiblesse qui handicape fortement le club lillois dans son objectif de podium, et qui contraste fortement avec la saison dernière où le LOSC était le deuxième meilleur club loin de ses bases, à égalité avec Lyon (32 points pris). Auparavant, les Lillois ont chuté à Amiens (1-0), Reims (2-0), Toulouse (2-1), des adversaires normalement à leur portée. Pas une bonne nouvelle quand on sait qu'ils visiteront Paris (22 novembre) et Lyon (3 décembre) avant la fin de l'année.