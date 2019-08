Laurent Koscielny a remporté son bras de fer. L'ancien international de 33 ans est allé jusqu'au clash avec Arsenal pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. C'est désormais chose faite puisque les Gunners, par le biais d'un froid communiqué, ont annoncé le départ de leur défenseur, contre 5 millions d'euros selon plusieurs médias. La durée de son contrat n'est pas encore connue. Koscielny et Arsenal, c'est neuf saisons pour 353 matches joués. Une longue page se tourne pour le Français.

Le défenseur central était dans sa dernière année de contrat avec les Gunners et leur avait signifié sa volonté de partir. Il avait pris la décision de ne pas s'envoler aux Etats-Unis avec son club pour la tournée estivale, ce qui n'avait pas du tout plu à la direction : "Laurent Koscielny a refusé de se rendre aux Etats-Unis pour notre tournée de pré-saison. Nous sommes très déçus du comportement de Laurent, qui va à l'encontre de nos instructions. Nous espérons résoudre ce problème et nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment." Deux autres clubs français étaient sur les rangs pour Koscielny : Rennes et Lyon. Mais c'est finalement Bordeaux qui a eu sa préférence. La proximité avec sa ville Tulle y a beaucoup contribué.