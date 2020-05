Le bras de fer se poursuit entre l'OM et Villas-Boas, qui n'aurait pas l'intention de démissionner

Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas

LIGUE 1 - Le feuilleton entourant l'avenir d'André Villas-Boas à l'Olympique de Marseille est encore loin d'être terminé. Selon le quotidien L'Equipe, qui cite des proches de l’entraîneur portugais, ce dernier n'aurait aucunement l'intention de démissionner de ses fonctions. Le club marseillais va donc devoir trouver un accord avec son coach, à un peu plus d'un mois d'une possible reprise.

Les dernières semaines de l'Olympique de Marseille pourraient se résumer à cette locution connue de tous : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Alors que l'OM s'apprêtait à vivre une saison 2020-2021 excitante avec le retour de la Ligue des champions au Vélodrome, que le club marseillais avait conclu l'exercice 2019-2020, arrêté prématurément à cause de la pandémie du coronavirus, à une très belle deuxième place, l'Olympique de Marseille vit depuis plusieurs semaines au rythme du feuilleton entourant sa direction sportive.

Après le départ de son directeur sportif depuis 2016, Andoni Zubizarreta, acté le 14 mai dernier, tous les regards se tournent désormais vers le coach olympien, André Villas-Boas. Restera-t-il ? Partira-t-il ? Si l’entraîneur portugais avait prévenu ses dirigeants qu'il ferait ses valises si le directeur sportif espagnol quittait la Canebière, rien n'est encore acté.

Eyraud a peur des conséquences d'un départ de Villas-Boas

En annonçant le départ de "Zubi", Jacques-Henri Eyraud savait que celui de son entraîneur allait suivre. D'après le quotidien L'Equipe, les deux hommes se sont d'ailleurs mis d'accord sur ce scénario la semaine dernière dans le bureau du président marseillais. Oui mais voilà, aujourd'hui, la stratégie de l'OM a changé sur ce dossier. Si JHE ne se fait pas trop d'illusion sur l'issue de cette affaire et considère le départ du portugais comme quasi certain, il ne veut pas en assumer, seul, les conséquences.

Aimé du public marseillais, le Portugais est admiré au sein du vestiaire. L'annonce du départ d'AVB pourrait faire l'effet d'une bombe à quelques semaines d'une possible reprise des entraînements collectifs du côté du centre Robert-Louis Dreyfus. Eyraud veut donc jouer la montre. Et espère que Villas-Boas démissionne de lui même pour quitter le navire olympien. Ainsi, le président marseillais économiserait quelques indemnités de licenciement et éviterait de passer, auprès des supporters de l'OM, comme le fossoyeur du projet sportif marseillais qui a pourtant fait ses preuves cette saison en Ligue 1.

AVB refuse une offre de Newcastle

Mais toujours selon L'Equipe, qui cite des proches d'André Villas-Boas, l’entraîneur portugais n'aurait aucune intention de démissionner. L'ancien coach de Porto sait que le temps joue en sa faveur. Il aurait d'ailleurs refusé une offre financière très alléchante de Newcastle pour la saison prochaine et aurait indiqué aux dirigeants olympiens que tout ça n'était pas une question d'argent.

A moins d'un mois d'une possible reprise des entraînements, qui pourrait s'effectuer entre le 15 et le 27 juin, l'OM navigue à vue et ne sait pas sur quoi bâtir sa saison prochaine. Saison qui s'annonce pourtant historique puisque le club marseillais va disputer la Ligue des champions pour la première fois de l'ère McCourt.

