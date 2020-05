Le collège de Ligue 1 s'est mis d'accord sur la répartition des droits télévisés

LIGUE 1 - Réunis vendredi, les différents dirigeants de club se sont mis d'accord sur le système de répartition des droits de diffusion pour la période 2020-2024, selon les informations de L'Equipe.

Les "gros clubs" espéraient plus, ils n'auront finalement pas obtenu gain de cause. Le conseil de Ligue 1 a tranché. Réunis lors d'une conférence téléphonique vendredi, les dirigeants des clubs de l'élite se sont mis d'accord sur la répartition égalitaire des droits télévisés pour les quatre prochaines saisons, selon les informations de L'Equipe. Ce système de répartition doit encore être validé par le conseil d'administration de la LFP.

Pour la période 2020-2024, les droits de diffusion s'élèvent à 1,217 milliard d'euros annuels au total pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Un montant record, qui représente une hausse de 60% par rapport aux contrats actuels (748,5 millions d'euros par an). Ainsi, avant la crise sanitaire, il avait été décidé que les quelques 400 millions d'euros supplémentaires soient répartis de façon égale entre les 20 clubs de l'élite. Quelques clubs, comme le PSG, l'OL et l'OM selon Le Parisien, espéraient un autre système de répartition pour percevoir plus de revenus au vu de l'impact de la crise sur leurs économies. Il n'en sera rien.

