LIGUE 1 - La LFP va devoir statuer à nouveau. Ce mardi, le Conseil d’Etat a décidé de valider le classement final de Ligue 1, rejettant donc le recours de l’OL. En revanche, l’institution a décidé de suspendre les relégations de Toulouse et Amiens. Dès lors, l’éventualité d’un championnat à 22 pourrait se dessiner si la LFP tranche en ce sens.

Encore un rebondissement. Alors que l'on pensait le sort de cette maudite saison scellée, le Conseil d'Etat est venu ajouter son grain de sel. Jean-Michel Aulas n'aura pas réussi son combat et le classement est scellé. Le PSG est champion, l'OM son dauphin et Rennes complète le podium. Lyon termine donc l'exercice à la 7e place malgré la plaidoirie de son président jeudi dernier. Mais le juge administratif suprême a suspendu les relégations d'Amiens et Toulouse. Le 19e et le 20e de la saison ne sont donc pas encore en Ligue 2 et le spectre d'une saison à 22 refait surface.

Contrairement à l'OL, Amiens et Toulouse ne contestaient pas l'arrêt du championnat mais le classement final ayant conduit à leur relégation alors même que toutes les rencontres n'ont pas pu être disputées. "Le juge des référés estime que le conseil d’administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l’actuelle convention conclue avec la Fédération française de football prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu’une nouvelle convention devra être signée", stipule le communiqué du Conseil d'Etat.

Un maintien provisoire

Le magistrat enjoint la Ligue de football professionnel, en lien avec la FFF, de réexaminer, d'ici au 30 juin 2020, la question du format de la Ligue 1 pour le prochain exercice, qui pourrait se jouer à 22 équipes au lieu de 20 actuellement puisque les accessions de Lens et Lorient ont été validées. Il est important de souligner que Toulouse et Amiens sont provisoirement sauvés. Mais la LFP pourrait reprendre la même décision, à savoir leur relégation, si elle arrive à la justifier légalement et à prouver, par exemple, qu'un calendrier d'une Ligue 1 à 22 équipes est intenable dans les délais impartis avec l'Euro en fin de saison ou dangereux pour la santé des joueurs.

Cette décision pourrait, en tout cas, avoir un effet boule de neige dans les divisions amateurs puisqu'une trentaine de clubs de divisions inférieures ont déposé un recours auprès du Conseil d'Etat. Ce choix pourrait également être un vrai camouflet pour la FFF et Noël Le Graët qui souhaitaient conserver le principe de montées et de descentes dans toutes les divisions du football français.

