Providence, Zagre, Nya, Guclu... Cet été, le PSG n'a pas fait de détail concernant les jeunes de son centre de formation. Et pas que, puisque des joueurs de l'équipe première, également formés au club (Nsoki, Weah, Diaby, Nkunku...), sont également partis. Une politique qui fait réagir. Luis Fernandez, par exemple, ne digère pas l'attitude de son ancien club, où il était revenu au poste de directeur sportif du centre de formation entre 2017 et 2018.

"Je suis un peu triste, parce que quand on regarde les autres grands clubs, ils font de la formation", explique-t-il tout d'abord au Parisien. "Je ne sais pas quel est le but de cette politique. Zagre, on aura l'occasion de reparler de ses qualités dans le futur. Les jeunes, on s'en débarrasse", poursuit Fernandez, qui parle d'un "vivier extraordinaire" en région parisienne.

"Leonardo m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi"

Concernant la suppression de la réserve du PSG, ce dernier confie ne pas la comprendre. "Je suis parti il y a un petit moment parce que je n'étais pas d'accord avec Antero Henrique. Ensuite, cet été, Leonardo m'a appelé et m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. Je vois que c'est pour avoir le terrain un peu plus libre", lâche-t-il, ajoutant qu'il n'avait jamais échangé avec Thomas Tuchel lorsqu'il était en poste.

Timothy Weah (PSG) lors de l'International Champions CupGetty Images

"C'est quand même assez surprenant tous ces joueurs qu'on a laissés partir. Vous me donnez ces joueurs-là, je les emmène en Ligue des champions", assure Luis Fernandez. Pour rappel, le club parisien, qui va rapidement officialiser sa liste de joueurs pour la C1, doit répondre à certains critères fixés par l'UEFA, et notamment sélectionner au moins huit joueurs formés en France. Dans ces huit, quatre doivent être formés au club.