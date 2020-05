Le dribble, l'autre spécialité qui doit conforter la France comme premier exportateur d'Europe

TRANSFERTS – Cette saison, un tiers des meilleurs dribbleurs des cinq grands championnats européens sont issus de l'Hexagone. Ce constat tranche avec l'idée que l'on se fait de la formation française. Mais il peut aussi renforcer le statut de la France, premier exportateur de joueurs en Europe, et deuxième dans le monde.

Qu'ont en commun Allan Saint-Maximin, Nabil Fekir, Jonathan Ikoné, Mounir Chouiar et Houssem Aouar ? Ils sont tous français. Ils ont tous joué en Ligue 1. Surtout, ils font tous partie du Top 20 des joueurs ayant réussi le plus de dribbles cette saison, parmi les cinq grands championnats européens. Et ce n'est absolument pas anodin.

D'ailleurs, si l'on y ajoute l'international sénégalais Opa Nguette, né et formé à Mantes-la-Jolie, ainsi que les deux Ivoiriens Jérémie Boga - passé par Marseille avant de filer très tôt à Chelsea - et Nicolas Pépé, poli et révélé par Angers, huit des vingt meilleurs dribbleurs de l'élite européenne sont des produits du foot hexagonal.

Ligue 1 Tension, refus et agacement : Meunier et le PSG vers une séparation IL Y A 3 HEURES

Joueur Club Nombre de dribbles réussis Classement des dribbleurs Adama Traoré Wolverhampton 145 1er Wilfried Zaha Crystal Palace 136 2e Lionel Messi FC Barcelone 118 3e Jeremie Boga Sassuolo 106 4e Allan Saint-Maximin Newcastle 80 7e Nabil Fekir Betis 73 9e Jonathan Ikoné Lille 72 10e Mounir Chouiar Dijon 70 11e Houssem Aouar Lyon 66 16e Nicolas Pépé Arsenal 65 17e Opa Nguette Metz 63 19e

C'est peut-être la preuve que la Ligue des talents ne porte pas si mal son nom, même si le slogan en avait fait rire plus d'un lorsqu'il avait été dévoilé par Nathalie Boy de la Tour, en juillet 2018. Ce pourrait aussi être un signal encourageant. La formation française est certes reconnue mondialement. Mais jusqu'ici, elle l'était pour d'autres critères.

Il y a quelques années, Monchi, directeur sportif du FC Séville aux compétences reconnues partout en Europe, nous livrait les raisons pour lesquelles le joueur de L1 était apprécié : "il a trois avantages, disait-il. Il n'est pas cher, est physique et ne se cache pas." Au-delà de cette analyse globale, un autre constat peut désormais être dressé.

Le physique et la technique : la France a deux incroyables talents

Certes, la donnée physique est encore surexploitée au sein même de la formation française, souvent au détriment d'un travail tactique approfondi. Mais force est de constater qu'elle n'empêche plus l'éclosion de jeunes joueurs techniquement supérieurs à la norme. Il faut maintenant espérer qu'une prise de conscience générale permette de rééquilibrer ce rapport de force entre les aspects physique et technique.

Car quoiqu'il arrive, l'Europe continuera de faire son marché dans l'Hexagone, pour les raisons évoquées par Monchi et pour bien d'autres. Dans un rapport publié le 20 avril dernier, l'Observatoire du Football CIES révélait que notre pays était le deuxième pays qui exportait le plus de joueurs au monde. Le Brésil, pays beaucoup plus réputé pour la formation de prodiges très adroits techniquement, restant la référence dans le domaine.

Mais la France a bien des raisons de mettre en avant, elle aussi, des joueurs beaucoup plus doués avec leurs pieds qu'avec leurs attributs physiques et morphologiques. Sportivement, bien sûr. Et économiquement, aussi. "Partez d'un constat simple : le talent a beaucoup de valeur, nous rappelle Luc Arrondel, économiste auteur du livre L'argent du football. Et la technique est un talent." Un talent plus rare que la qualité physique. Donc plus cher. Là aussi, il suffit de jeter un œil aux chiffres, en reprenant le cas des joueurs cités en tout début d'article.

Saint-Maximin, ici lors d'un match opposant Crystal Palace à Newcastle le 22 février 2020, est l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe Crédits Getty Images

Le dribbleur rapporte gros

Saint-Maximin a été transféré de Nice à Newcastle pour 18 millions d'euros, devenant la quatrième plus grosse vente du club azuréen. Fekir a rapporté près de 20 millions d'euros à l'OL alors que plusieurs facteurs (blessure, contrat, etc.) ont considérablement érodé sa valeur marchande, dont le pic avait atteint 70 millions d'euros au moment de son transfert avorté pour Liverpool. Aucun joueur n'a quitté la Ligue 1 pour une somme supérieure au montant qu'Arsenal a déboursé pour arracher Pépé à Lille, à savoir 80 millions d'euros. Et à eux trois, Chouiar, Aouar et Ikoné valent près de 95 millions d'euros.

Puisque la Ligue 1 leur permet aussi de se révéler très tôt, ces joueurs peuvent quand même, malgré leur coût, représenter d'excellents investissements pour les clubs qui les achètent. Ceux-ci sont très souvent - voire toujours - beaucoup plus puissants que les écuries de l'Hexagone. Leur exposition et leur compétitivité permettent d'élever les jeunes pousses de L1 à un autre statut, parfois à celui de stars, et de les placer sur un marché lucratif.

Houssem Aouar dribble Aaron Ramsey lors du huitième de finale de Ligue des champions entre Lyon et la Juventus, le 26 février 2020 Crédits Getty Images

"Le marché des stars est à part, nous précise Luc Arrondel. Là, une toute petite différence de talent se rémunère de manière très importante. C'est le principe du 'winner takes all'. C'est aussi pour ça que Neymar, très réputé techniquement, coûte très cher par rapport à un joueur qui est un tout petit peu moins bon." Voilà pourquoi le prix d'Houssem Aouar, par exemple, ne fera jamais peur à Manchester City. Voilà pourquoi la formation française aurait tort de tout miser sur son physique.

Ligue 1 "Ce n'est peut-être pas trop tard..." : Aulas espère (encore) un rétropédalage de la LFP IL Y A 4 HEURES