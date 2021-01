Décidément, les "Anti-Kita" ne lâchent rien. Six jours après avoir accueilli Raymond Domenech pour son premier entraînement à la Jonelière avec une musique de cirque et des messages moqueurs, quelques supporters nantais ont fait une nouvelle action de contestation contre la direction du club canari. Mardi, pas moins de 300 banderoles ont été déployées dans la ville de Nantes et sa périphérie.