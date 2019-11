Les habitudes de jeu étaient tellement ancrées qu'il a consulté les cadres avant de les changer. Mardi dernier, à la veille de recevoir Valence, Christophe Galtier réfléchit à la meilleure manière d'aborder la rencontre. Et décide, en accord avec un groupe qu'il a plusieurs fois secoué lors des dernières semaines, de quitter le traditionnel 4-2-3-1 pour un 3-4-2-1.

Un changement loin d'être anodin après près d'un an et demi dans le même schéma tactique. Et qui a payé : si le LOSC a concédé le nul contre les Espagnols malgré une performance aboutie (1-1), il a ensuite mis 3-0 à Bordeaux, mettant fin à une série de cinq matches sans victoire. Un pari réussi… et viable ?

Un changement déjà amorcé

Quelques minutes après la réception de Valence, face à la presse, l'entraîneur a mis en avant l'intensité et la concentration de ses hommes, absents quelques jours plus tôt à Toulouse : "Ils ont fait le match que j'attendais sur l'état d'esprit et l'animation." Au-delà de la motivation, plus grande après avoir entendu l'hymne de la Ligue des champions que dans l'ambiance feutrée du Stadium, c'est d'abord la capacité à bien animer ce système tout neuf qui pouvait interpeller. Comment, en une journée, une équipe peut-elle assimiler le passage à trois défenseurs et jouer bien plus haut qu'à l'habitude ?

La réponse se trouve dans le positionnement moyen des Lillois depuis le début de saison. Avec l'arrivée de Domagoj Bradaric, latéral gauche au profil d'ailier, le club nordiste a changé ses circuits offensifs : exit le 4-2-3-1 classique avec ballon, qui se déforme au gré des montées de l'un ou l'autre latéral, et place à un ambitieux 3-2-4-1. Dès la relance, le Croate montait quasiment à hauteur de Victor Osimhen, obligeant Jonathan Bamba à occuper le demi-espace gauche (position intermédiaire entre l'axe et la ligne de touche), tandis que le latéral droit Zeki Celik restait à hauteur des centraux.

Cette asymétrie, dictée par le profil de l'effectif mais aux résultats contrastés d'une semaine à l'autre, a au moins eu un effet : faciliter le passage au 3-4-2-1, dont la principale différence se situe sur les côtés. Positionnés à hauteur des milieux, Bradaric (ou Reinildo) et Celik sont seuls dans leur couloir, et les deux meneurs (Araujo ou Ikoné et Yazici) en soutien de l'attaquant occupent des positions très intérieures. D'où une plus grande possibilité de dominer l'entrejeu… mais aussi une prise de risque sur les ailes. Pour éviter que les latéraux ne soient pris dans leur dos, on peut donc les brider. Le choix du LOSC fut inverse : assumer l'espace laissé, mais faire en sorte qu'il soit inexploitable. En clair, orienter le jeu vers l'axe, où Lille est en supériorité numérique, puis bloquer le passeur plutôt que défendre le réceptionneur.

Travail collectif

Et c'est là que tactique et mentalité se rejoignent. Contrairement aux systèmes plus réactifs, où le fait de gagner les duels permet de protéger son but mais pas forcément d'être dangereux, le LOSC a plus besoin de courir que d'être créatif pour approcher la surface. En empêchant l'adversaire d'attaquer, via un pressing agressif qui permet de récupérer les ballons très haut, il se procure aussi de belles opportunités de marquer. Une philosophie pas vraiment nouvelle – la plupart des grosses équipes de Bundesliga, inspirées par Jürgen Klopp à Dortmund puis Roger Schmidt à Leverkusen, procèdent ainsi depuis plusieurs années – mais rare dans l'Hexagone car énergivore et risquée.

En trois jours, on a pu voir ses avantages et ses inconvénients. Le négatif, d'abord, sur le but valencian mercredi : permutation entre Araujo et Yazici, tir écrasé du Brésilien depuis la droite au moment où son partenaire vient lui apporter du soutien dans l'axe, relance rapide de Cillessen vers un côté gauche déserté (immédiatement identifié par Araujo qui pointe Wass laissé libre) et but quelques passes plus loin. Le positif, ensuite, pour prendre l'avantage contre Bordeaux samedi : pressing d'Osimhen qui force une passe axiale, montée de Soumaré qui incite Aït Benasser à remettre en retrait, mésentente défensive sous pression de Yazici et passe décisive pour Benjamin André.

Même si toutes les approches nécessitent l'implication des joueurs, le bloc très haut adopté par Lille, avec des centraux qui passent une bonne partie de leur temps à la médiane et une orientation très individuelle du pressing, ne tolère pas les impasses. Ni le manque de concentration d'ailleurs, les sorties à contretemps de Bradaric en Ligue des champions, certes souvent rattrapés par les partenaires, ayant failli gâcher le travail collectif. Un problème de jeunesse plus qu'un manque d'envie, qui n'a pas empêché de bloquer dans son camp un adversaire pourtant habitué à casser le pressing par la passe. Un signal positif… même si, paradoxalement, ce profil en faisait un bon sparring partner.

Domagoj Bradarić (Lille)Getty Images

Profil de l'adversaire

Bordeaux et Valence partagent en effet l'amour de la passe juste depuis le gardien, une caractéristique qui permettait de tester la force de ce nouveau plan de jeu. Contre les Espagnols, doués techniquement, il a fallu mettre une intensité de tous les instants pour rattraper les décalages créés par Parejo et consorts. D'où, notamment, l'image étonnante d'un Luiz Araujo multipliant les sprints pour venir gêner un vis-à-vis qui l'avait éliminé quelques secondes plus tôt d'un une-deux. Moins à l'aise avec leurs pieds, les Bordelais ont eu un traitement plus gentil : une seconde de plus pour contrôler, et un positionnement qui vise à créer les conditions d'une erreur (bloc haut et réduction des solutions de passe) plutôt qu'à les provoquer (sorties agressives voire prises à deux). Une approche efficace, qui a empêché les Girondins de poser leur jeu.

Le problème, outre la capacité à maintenir sous pression un groupe jeune et pas forcément habitué à ce type d'efforts – ce qui peut expliquer le manque de lucidité à la finition –, réside maintenant dans les caractéristiques de l'opposition. Que se passera-t-il samedi si Marseille, échaudé par la claque prise contre Paris, choisit de balancer le ballon loin devant ? Quel serait alors l'impact du duo André-Soumaré, chiens de garde qui adorent défendre en avançant, s'ils n'ont personne à "éteindre" et doivent d'abord se replier pour récupérer les deuxièmes ballons ? Et puis, peut-on presser sans Osimhen, infatigable harceleur dont le physique commence logiquement à couiner ?

De ces questions, qui se poseront chaque semaine si personne ne veut prendre le risque de relancer court ou si Loïc Rémy n'arrive pas à multiplier les sprints, dépendront la viabilité du changement tactique. Capable de varier ses approches avec ballon (circulation sur la largeur et appui sur Soumaré contre Valence, longs dégagements face à Bordeaux), le LOSC est subitement devenu l'une des équipes les plus intéressantes à suivre sur le plan tactique. En cas de bons résultats, on peut ainsi imaginer que son approche ambitieuse fera des émules. Et, si rien ne va, Christophe Galtier saura au moins pourquoi. Car, quand tout le monde doit enchaîner les courses à haute intensité, on voit vite qui n'a pas envie d'être là…