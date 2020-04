Le maillot domicile de l'OM saison 2020-21 a fuité sur les réseaux sociaux

Le football est à l'arrêt mais cela n'empêche pas de penser à la saison prochaine. Ce lundi, le site Footy Headlines a révélé le maillot domicile de l'Olympique de Marseille pour la saison 2020-21. Sans pour autant que l'OM n'officialise la nouvelle tunique olympienne.

Ce maillot est très proche de celui porté par les coéquipiers de Dimitri Payet cette saison, sans les bandes légères horizontales. On retrouve cependant des motifs bleus sur les manches et au niveau du col rond. Par ailleurs, le logo Puma et la devise "Droit au but" sont en or.