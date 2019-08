Le menu est copieux ? Mbappé est prêt à tout dévorer

On l'a quitté sur une phrase. Un message lancé au bout d'une soirée dédiée à sa gloire. Tout juste sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé revendiquait déjà plus de responsabilités pour la saison à venir. À Paris ou ailleurs. Et cette dernière précision a fait naître les inquiétudes les plus légitimes. Comme un grand, le gamin de 20 ans s'est chargé de clarifier les choses durant la préparation. Histoire de démarrer la saison sur les meilleures bases, sans sous-entendu. Histoire aussi de confirmer une maturité désarmante jusque dans sa communication.

Mbappé est toujours prêt. C'est quand on le croit encore trop jeune et trop tendre qu'il vient tromper son monde avec une facilité toujours plus déconcertante. Il était déjà prêt pour éclater aux yeux de l'Europe un soir de février à l'Etihad Stadium, alors qu'il venait à peine d'avoir 18 ans. Il était encore prêt à porter les Bleus vers un sacre mondial sous les yeux ébahis d'une planète entière, charmée par le talent de ce jeune homme de 19 ans. Il était même prêt pour déjouer les pièges d'une saison post-Coupe du monde et assumer son nouveau statut d'icône du football international.

Kylian Mbappé (PSG)Getty Images

Avide de perfection

On oublie vite que Mbappé n'a que 20 ans. On en viendrait presque à remarquer plus facilement ses échecs que ses succès. Parce qu'ils sont finalement beaucoup plus rares pour un prodige qui vient de cumuler les titres de meilleur joueur et de meilleur buteur de Ligue 1. Il y a eu ce soir maudit où il a tout raté face à Manchester United en Ligue des champions. Il y a eu ce carton rouge inadmissible pour ce geste incompréhensible en finale de la Coupe de France. Dans les deux cas, il est resté l'impression d'un ado en difficulté pour gérer sa frustration. Normal pour quelqu'un qui a 20 ans.

C'est un défaut logique. Il est le revers d'une médaille. Celle d'une avidité pour la perfection qui explique pourquoi Mbappé en est déjà là. Chez lui, elle est chevillée au corps. Il sait ce qu'il veut depuis le début. Il met tout en œuvre pour y arriver depuis le début, avec le souci ne rien négliger jusqu'au moindre détail. Pour arriver où ? La limite est si difficile à poser avec lui. C'est le constat qui s'impose depuis son émergence. C'est la question posée à l'aube d'une saison qui peut le porter encore plus vite, plus haut et plus fort.

Un animal politique

La question de le voir aux Jeux Olympiques se posera en temps et en heure. Mbappé n'en est pas encore là. Son menu est gargantuesque. Mais avant le dessert, il y a le pain quotidien. Ce PSG pour lequel il n'a jamais semblé autant investi. Non pas qu'il semblait s'y désintéresser, au contraire. Mais quand le cas de Neymar sera réglé, Mbappé sera définitivement propulsé sur le devant de la scène. Que le Brésilien reste ou pas, le Français sera de toute façon considéré comme la valeur forte du club de la capitale. Il n'est pas question que de talent. Il est surtout question de fiabilité.

Mbappé le sait. Les fameuses responsabilités qu'ils revendiquent commencent là. Toute sa préparation va dans ce sens. Il n'a pas été sollicité cet été et il ne s'est pas relâché. Bien au contraire. Il est revenu de vacances regonflé comme jamais, prêt dévorer tout ce qui va se présenter. Prêt à assumer un statut de leader au PSG, aussi. Sur le terrain comme devant les médias. Son discours a évolué. Dans sa manière d'évoquer les cas Neymar et Cavani, même son cas personnel, il y a du positif. Et du politique. Rien ne dit que Mbappé ne sera pas un animal sur ce terrain-là aussi.

L’Euro en ligne de mire

Mais il sait aussi ce qui l'attend sur la pelouse. Paris a pris la trop mauvaise habitude de lancer ses promesses à l'automne avant de s'écraser lamentablement au printemps. Il ne l'a probablement jamais fait de manière aussi spectaculaire que la saison passée. Le PSG a un blason à redorer. C'est une rengaine qui lui colle toujours plus à la peau et dont il doit se débarrasser. Cela passe forcément par Mbappé. Pas seulement par que leurs destins sont irrémédiablement liés. Surtout parce qu'à l'heure de franchir sa limite, Paris a besoin d'un joueur capable de dépasser les siennes.

Celles de Mbappé ne s'arrêtent cependant pas au PSG. Pas à l'aube d'une saison qui se bouclera par un championnat d'Europe des nations. L'ambitieux attaquant parisien a forcément déjà les Bleus dans un coin de la tête. C'est une certitude. Mais on aura le temps d'en parler. De ce coup d'envoi de la saison face à Nîmes au rendez-vous de l'Euro 2020, le menu sera déjà suffisamment copieux pour Mbappé. Mais il n'y a aucun doute à avoir. Il ne sera jamais rassasié.