Verratti, Parisien à vie ? Arrivé en 2012 en provenance de Pescara, le milieu de terrain italien est bien parti pour finir sa carrière à Paris. A 26 ans, il dispute sa huitième saison sous la tunique rouge et bleue. Alors que son précédent contrat le liait au club jusqu'en 2021, Verratti devrait donc prolonger jusqu'en 2024, selon les informations de RMC Sport. Ce serait sa cinquième prolongation de contrat depuis qu'il est à Paris.

Un joueur clé du PSG

Avec 290 matchs disputés avec le PSG, Verratti est un des joueurs les plus capés de l'effectif parisien. Elément clé du système de Thomas Tuchel, le milieu italien est le troisième joueur le plus utilisé par le coach allemand cette saison (13 matchs joués toutes compétitions confondues), derrière Angel Di Maria (15) et Thiago Silva (14).