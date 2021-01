C'est forcément toujours très attendu. Dès qu'un entraîneur débarque dans un club, on regarde avec attention sa première composition d'équipe. Les premiers pas de Mauricio Pochettino au PSG ne dérogent pas à la règle. A la veille de son premier match sur le banc du PSG à Saint-Etienne, l'entraîneur argentin a laissé entrevoir lors de l'entraînement matinal les contours de sa première composition d'équipe. Le premier enseignement : Marco Verratti est au cœur du jeu.

Alors qu'il doit se passer des services de Neymar, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi (blessés), Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Danilo Pereira (reprise) ou encore Rafinha (Covid-19), l'entraîneur argentin a mis en place un 4-3-3 selon L'Equipe . Devant, le duo Angel Di Maria - Kylian Mbappé accompagne Moise Kean, alors que Mauro Icardi est encore indisponible après de longues semaines d'absence (genou puis adducteurs). Et si en défense Thilo Kehrer devrait épauler Marquinhos en l'absence de Kimpembe, c'est le rôle de Marco Verratti qui a le plus intrigué.

D'après les médias présents lors de cette séance (L'Equipe, RMC, Le Parisien), l'Italien a eu un poste clef. Placé au centre du projet de l'Argentin, il a été la plaque tournante de l'animation parisienne pour faire le lien entre le milieu et le trio offensif avec beaucoup de liberté dans ses mouvements, alors qu'Idrissa Gueye et Ander Herrera étaient plus amenés à rester devant la défense. Alors un rôle élargi pour le Petit Hibou ? Une impression à vérifier dès mercredi à Geoffroy-Guichard.