Non, Neymar doit jouer dès ce week-end

Cyril Morin

Faire preuve de cohérence. À tout prix. Paris est ressorti grandi d’un dossier brûlant cet été. Sa ligne de conduite n’a finalement jamais varié. Neymar veut partir ? Soit. Mais le PSG ne doit pas être perdant. Face à cette constance, je ne vois aucune raison de changer d'attitude. Le champion de France n’avait rien demandé au départ et s’est retrouvé à gérer un dossier XXL contre sa volonté durant tout l’été. Maintenant qu’il est refermé, malgré les déclarations de Neymar Sr, Paris doit aller au bout de sa logique.

Neymar est un joueur de l’effectif du PSG. Disponible et en forme qui plus est, en atteste sa partition face à la Colombie (2-2). Il doit donc être traité comme tel. C’est la politique qui a été fixée par Leonardo lors de son retour et elle doit s’appliquer partout, des coulisses du mercato aux confins du terrain. Sous peine de perdre tout le crédit récupéré cet été.

Vidéo - "Neymar pourra réussir sa réhabilitation en Ligue des Champions" 02:27

La fissure entre la star brésilienne et ses supporters est réelle. Et profonde surtout. Croire que ménager Neymar en l’éloignant du Parc est la meilleure solution revient à pratiquer la politique de l’autruche. Le numéro 10 brésilien sera sifflé par certains, c’est une évidence. Et cela ne repose pas sur un hypothétique doublé ou triplé marqué à l’extérieur avant de refouler la pelouse du Parc. Le public peut être versatile, certes, mais sûrement pas amnésique.

De manière bien plus pragmatique, Thomas Tuchel a besoin de son maître à jouer. Lui non plus n’a jamais varié de position. Neymar est essentiel au bon fonctionnement de son effectif et constitue la clé de son animation offensive. Sans lui, Paris est moins fort, c’est évident. Mine de rien, son dernier match sous la liquette parisienne commence à dater. Les automatismes ne se perdent certes pas mais peuvent parfois se rouiller.

Vidéo - Professionnel irréprochable ou diva incontrôlable : et maintenant, quel Neymar à Paris ? 03:08

Surtout, Paris aborde un moment décisif de son année à partir de samedi. Oui, déjà. Décisif dans la tournure que pourraient prendre les évènements plus que sur la fin annoncée - un sacre en Ligue 1 au grand minimum. Après Strasbourg, les hommes de Tuchel vont enchaîner la réception du Real - sans Neymar, suspendu - et un déplacement à Lyon qui leur réussit rarement ces dernières années. Une semaine ratée pourrait faire tanguer le bateau parisien et écorner l’aura de Thomas Tuchel qui ne jouit plus d’un statut d’intouchable. A l’inverse, un retour réussi de Neymar, notamment via de grandes performances en Ligue 1, pourrait créer un climat bien plus serein autour du club de la capitale.

Sans Mbappé ni Cavani mais avec un Icardi qu’il faut intégrer, en le faisant marquer de préférence, Neymar a la voie royale pour reprendre le pouvoir. Le faire face à Strasbourg, sous les probables sifflets de son public, en claquant une performance XXL et, pourquoi pas mettre de l’eau dans son vin, pourrait lui permettre de sortir de ce dossier par le haut. Et mettre fin à un feuilleton qui n’a que trop duré.

Vidéo - Pourquoi l’arrivée d’Icardi va sonner le glas de Cavani au PSG 01:47

Oui, il faut attendre encore un peu pour le relancer

Glenn Ceillier

Pourquoi se presser ? Maintenant, cela ne sert plus à rien. Et ça pourrait ne pas servir Neymar et donc le PSG. Il y a même un risque de le mettre dans une position délicate. Pendant des semaines, la France du football a vécu au rythme de ce feuilleton lassant sur l'avenir du Brésilien. Alors certes, la deadline du mercato est passée. Le numéro 10 auriverde reste à Paris et est à nouveau disponible. Il a même rejoué avec le Brésil ces derniers jours. Tout le monde n'a ainsi qu'une envie : passer à autre chose et parler un peu de football. Pourtant, le contexte n'est pas idéal pour ce week-end.

En lançant Neymar dès ce samedi face à Strasbourg au Parc des Princes, Thomas Tuchel prendrait le risque d'exposer sa star à la vindicte populaire. Les supporters parisiens ont logiquement été échaudés par cet épisode estival et la volonté du Brésilien de quitter le PSG. Ils ont déjà exprimé leur colère avec des banderoles et des chants lors des premières journées de L1. Il y a fort à parier que s'il rejoue, Ney serait ciblé par une partie du public parisien. Et le pire serait même de le faire rentrer en cours de jeu… Pour Neymar, mais aussi l'image du PSG dans le monde, c'est le genre d'événements qu'il est bon d'éviter. Songez aux réactions que cela engendrerait. Et comment cela pourrait braquer un peu plus Neymar et son clan.

Vidéo - "Les déclarations de Neymar Sr. nuisent à son fils" : Hutteau décrypte 03:03

Surtout, il y a des raisons qui peuvent pousser Paris à attendre. Et même si elles ne sont pas forcément évidentes, elles ne sont pas si incongrues que ça. Déjà, Neymar n'est revenu que mercredi d'un voyage outre-Atlantique pour disputer deux matches avec la Seleçao. Quand on connaît son passif avec ses blessures dans la capitale française, il serait peut-être bon de lui laisser vraiment le temps de récupérer avant de le revoir avec un maillot parisien sur le dos. Pour aller dans le même sens, c'est Strasbourg en face. Or rappelez-vous, il s'agit de l'équipe contre qui il s'était blessé en janvier dernier et on ne peut pas dire que les Alsaciens l'avaient ménagé à l'époque...

Sachant en plus qu'il ne jouera pas mercredi prochain en Ligue des champions face au Real Madrid puisqu'il est suspendu, Tuchel pourrait alors être tenté de lancer un onze proche de celui qui affrontera les Merengue pour donner à ses joueurs quelques repères précieux avec les forces disponibles en C1 et donc de se passer de son astre auriverde.

Enfin, il peut être intelligent de le relancer loin du Parc des Princes. A Lyon le week-end suivant par exemple. Avec l'espoir que Neymar en profite pour se montrer sous son meilleur jour et s'avérer décisif face aux Gones. Pour débuter son opération "réconciliation" avec le Paris SG et ses supporters, ce serait idéal. Son retour au Parc pourrait alors être envisagé avec un peu plus de sérénité. Tout ne serait pas oublié, certains supporters ont plus de mémoire que cela. Mais le fossé entre les deux camps serait un peu moins profond. Tout sauf anodin pour un PSG soucieux de profiter de l'impact marketing de sa star et pour la suite d'une saison où Neymar aura forcément un rôle à jouer pour assouvir les objectifs européens des Parisiens. Alors, autant lui offrir les meilleures conditions pour relancer son aventure parisienne.