Trop facile. Huit ans et onze mois jour pour jour après la dernière victoire de l'OM dans un Classique, Paris a confirmé sa supériorité face à son meilleur ennemi en l'emportant facilement sur sa pelouse (4-0). Les Parisiens auront étrillé leur adversaire en 45 minutes, grâce à des doublés de Mauro Icardi et Kylian Mbappé, avant de gérer dans le deuxième acte. Le club de la capitale s'envole en tête du classement, huit points devant son dauphin, Nantes.

Les années passent mais la facture est toujours la même pour l'OM face au PSG. Pour le 16e match de suite en Ligue 1, les Olympiens n'ont pas réussi à l'emporter contre le club de la capitale. Cette fois, le fossé entre les deux équipes était abyssal. Dans une première mi-temps à haute intensité, où les Parisiens ont étouffé des Marseillais très fébriles défensivement - à l'image des deux latéraux Hiroki Sakai et Bouna Sarr - le Parc a failli ne plus avoir de voix pour célébrer tous les buts marqués.

Mbappé-Icardi, duo de feu

La plus grosse occasion de la soirée pour les Olympiens, une frappe de Valère Germain sur un centre de Dimitri Payet, de retour de suspension (10e), est intervenue juste avant le début de la démonstration des joueurs de Thomas Tuchel. Comme souvent ces dernières semaines, Icardi a fait parler la poudre de près pour ouvrir le score (1-0, 11e). Avec un Marco Verratti resplendissant et un Di Maria, auteur de deux passes décisives, qui a encore fait souffrir la défense adverse, le PSG a doublé la mise grâce à son avant-centre argentin (2-0, 26e).

Après son triplé à Bruges, mardi, Kylian Mbappé a confirmé qu'il appréciait le Classique, en poussant un ballon dans le but vide après une nouvelle séquence collective parfaite de Paris (3-0, 33e). A force de vouloir jouer, Marseille, qui a laissé pas mal d'espaces à ses adversaires, a fini de se faire punir sur une nouvelle réalisation du buteur tricolore (4-0, 44e). Décidément, le duo Mbappé-Icardi marche bien : les deux joueurs ont inscrit les onze derniers buts de leur équipe.

Et encore, Steve Mandanda a sauvé par deux fois son équipe sur deux parades de grande classe (23e, 30e). Après une deuxième période sans grande intensité, où Marseille a eu plus d'opportunités mais s'est montré trop maladroit, Paris s'est contenté d'égaler son record du plus large succès face à Marseille, après les 5-1 infligés en 1978 et 2017. Pour l'OM, il faudra relever la tête cette semaine en Coupe de la Ligue face à Monaco, alors que les supporters marseillais devront encore patienter pour repartir à nouveau d'un Classique avec le sourire.