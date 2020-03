Le PSG (re)pense au mercato des gardiens : Areola devrait rester au Real, Donnarumma en approche ?

Alphonse Areola n'est pas vraiment certain de revoir Paris. Parti en toute fin du dernier mercato estival au Real Madrid, où il est prêté jusqu'à la fin de saison par le PSG, le gardien français s'est visiblement montré convaincant. Du moins en tant que doublure de Thibaut Courtois, titulaire indéboulonnable du poste. Ainsi, selon Marca, les Merengue songent sérieusement à le conserver.

Le PSG ne compte plus dessus, Donnarumma toujours pisté ?

Le quotidien madrilène, qui fait sa Une sur les sept "devoirs" du Real sur le mercato, explique qu'Areola "s'est bien intégré à l'équipe" et qu'il se "plait" du côté de Madrid. De quoi régler la question de son avenir ? Pas certain, puisque Marca évoque également le cas d'Andriy Lunin (21 ans), promis à un grand avenir mais qui peine à s'imposer dans les cages. Et ses deux prêts à Leganés et Valladolid se sont soldés par deux échecs. En concurrence avec le portier français pour le rôle de doublure, l'Ukrainien, prêté au Real Oviedo (2e division), ne part donc pas forcément favori.

Et le PSG dans tout ça ? Comme l'explique le média ibérique, le club de la capitale ne compte plus vraiment sur son ex-gardien. Avec Keylor Navas, il a réglé la question de son titulaire. Concernant sa doublure, Sergio Rico remplit pour l'instant cette mission. Mais ce dernier est seulement prêté par le FC Séville. Dans le deal, une option d'achat autour des 8 millions d'euros aurait été fixée. Reste à voir si le PSG, qui possède également deux gardiens prometteurs comme Marcin Bulka et Garissone Innocent, décidera de la lever en fin de saison.

De son côté, Marca évoque une nouvelle fois le nom de Gianluigi Donnarumma pour Paris. En Italie, ces derniers jours, on évoque de plus en plus un départ du gardien de l'AC Milan l'été prochain. Et lors du dernier mercato estival, Leonardo avait déjà tenté le coup. Mais cette fois, le directeur sportif parisien possède une arme supplémentaire : le contrat de l'international italien expire en 2021.