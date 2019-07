Leonardo mise sur Mbappé : "S'il continue comme ça, il sera à la hauteur des Messi ou Ronaldo"

Leonardo avait des choses à dire. Beaucoup de choses, même. Lundi soir, dans la première partie de son interview au Parisien, le directeur sportif du PSG a mis en garde Neymar après son absence à la reprise. Pas tendre avec son compatriote, "Leo" pouvait difficilement se montrer plus clair. Et ce mardi, le quotidien a publié la deuxième partie de l'entretien. Cette fois, le ton est légèrement différent lorsqu'il est interrogé sur Kylian Mbappé...

"Il a 20 ans et est déjà installé dans le top mondial. Être Kylian Mbappé, c'est déjà une responsabilité en soi", explique le directeur sportif parisien. "Il est très important pour le club, il n'y a aucun débat là-dessus. À la reprise de l'entraînement, lundi, il est arrivé avec une super attitude, le sourire", poursuit-il.

Une prolongation ? "Moi, je ne fais jamais de promesses"

Selon Leonardo, Mbappé est "charismatique" et "les gens l'aiment beaucoup". "C'est important d'avoir dans l'effectif un joueur comme lui, jeune, souriant", affirme le Brésilien, bien mystérieux concernant la possible prolongation de l'international français. "Moi, je ne fais jamais de promesses. Je ne suis pas celui qui fait tout dans ce club et je ne veux pas faire de promesse en l'air", confie "Leo".

Enfin, concernant le futur du champion du monde, le dirigeant est optimiste. Pour lui, son parcours est pour le moment "irréprochable" et "parfait". "S'il continue 15 ans comme ça, il sera à la hauteur des Messi ou Ronaldo", estime-t-il. Le challenge est lancé. À Mbappé de le relever.