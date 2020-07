Leonardo répond à Juninho : "Je demande à l'OL de ne pas parler de nos joueurs"

LIGUE 1 - La réponse n'a pas tardé à fuser. Après les critiques de Juninho envers Neymar, Leonardo a répliqué. Le directeur sportif du PSG a demandé simplement, mais fermement, à l'OL de ne pas parler des joueurs du club de la capitale.

Il y a un patron au Paris Saint-Germain et il ne tarde pas à répliquer quand son club ou un de ses joueurs est attaqué. Ce mardi, Juninho avait demandé à Neymar de montrer de la "gratitude" au PSG assurant qu'il avait rejoint le club de la capitale pour l'argent. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a reçu une réponse ferme de son homologue parisien.

Ligue 1 Juninho attaque Neymar : "Il est temps de montrer de la gratitude au PSG" IL Y A 6 HEURES

"Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG, a lâché Leonardo auprès de RMC. Et Juninho, maintenant, parle de Paris et de Neymar. Ce serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l'OL et je demande à l'OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club. C'est une question de respect." Voilà pour la réplique qui ne s'est pas faite attendre.

Dans un entretien au Guardian, Juninho avait expliqué que selon lui, Neymar était "parti au PSG pour l'argent". "Le PSG a tout donné pour lui, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat", a poursuivi le Brésilien. Une attaque qui n'a pas plu à Leonardo.

Ligue 1 On en sait enfin plus sur le projet de rachat de l'OM : la banque Wingate mandatée IL Y A 2 HEURES