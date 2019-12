Mercato : Leonardo se dit à l'affût d'une "opportunité"

Leonardo ne dit pas non. Le directeur sportif du PSG n'exclut rien. Et se tient prêt. "Aujourd'hui, le mercato, c'est une question d'opportunités", a déclaré le dirigeant après la victoire de son club à Saint-Etienne (4-0) en Championnat. "Pour moi, ce groupe, il est complet. En cinq mois, on a réussi à faire jouer deux petits jeunes, (Adil) Aouchiche et (Tanguy) Kouassi qui vont compléter encore plus ce groupe-là. Après s'il y a des opportunités, on va voir", a-t-il poursuivi. "Je vous demande de ne pas demander au coach des questions liées au mercato. Cela dépend du club. Laissez-le tranquille!", a-t-il encore dit.

La question du mercato se pose alors que plusieurs dossiers chauds vont arriver sur le bureau de Leonardo, retourné au club cet été, comme ceux de Thiago Silva et d'Edinson Cavani, dont le contrat s'achève dans six mois. Le club pourrait aussi être tenté de se renforcer, notamment en recrutant un défenseur latéral, selon plusieurs médias.