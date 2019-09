Leonardo sur Neymar : "Ça ressemble à une histoire d’Hollywood"

Leonardo est passé à la deuxième phase. Cet été, il a gagné la première, en refusant de céder Neymar à un prix qui ne lui convenait pas. Et maintenant que le numéro 10 du PSG est assuré de rester une saison de plus, il s'active pour remettre sa star dans les bonnes conditions. En jouant la carte de l'apaisement. "Neymar est un patrimoine du football, pas seulement du PSG", a ainsi lancé le directeur sportif parisien au micro de RMC ce lundi.

Si des tensions entre les deux hommes ont été évoquées tout au long de l'été, "Léo" se montre beaucoup plus mesuré aujourd'hui. Et s'il rappelle que Ney "a commis des erreurs", il souligne le comportement professionnel de son compatriote depuis quelques semaines. "Depuis que le mercato est fini, il est allé en équipe nationale. Il est revenu de manière très positive. Il s’est très bien comporté".

" On ne peut pas dire que tout est réglé aujourd’hui "

Leonardo a également apprécié la réponse de son joueur samedi dernier contre Strasbourg (1-0). Car elle est venue du terrain. Avec son but superbe pour offrir la victoire au champion de France, Neymar a rappelé qu'il était un joueur d'une autre dimension. Et ça, Leonardo s'en délecte. "Il a joué, en silence. Il marque un but tellement spectaculaire. Ça ressemble à une histoire d’Hollywood. Il a fait une très bonne communication. Il est très concentré".

Alors, tout est rentré dans l'ordre ? Et cette histoire est à conjuguer au passé ? Ce n'est pas forcément sûr. "On ne peut pas dire que tout est réglé aujourd’hui", avoue Leonardo. Mais l'important est ailleurs. Neymar fait son boulot. Avec l'état d'esprit nécessaire. Et pour le moment, cela fait le bonheur du patron parisien qui s'attend à vivre une "saison difficile". Et pour le coup, ce n'est pas forcément lié à Neymar. "Il y a eu beaucoup de changements. Au niveau de la direction et de l’effectif", glisse un Leonardo décidément prudent.