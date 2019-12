Régis Gurtner (Amiens)

Drôle de trajectoire que celle connue par Régis Gurtner. Aux yeux des suiveurs de L1, il est encore un petit jeunot fraichement arrivé en 2017 dans l’élite avec Amiens. Sa carte d’identité elle est formelle : à 33 ans, il semble avoir atteint le climax de sa carrière qui l’aura conduit de Strasbourg à Boulogne avant de tenter l’aventure Luzenac pour retomber sur ses pattes au Havre puis, finalement, à Amiens.

En Picardie, il est devenu l’ange-gardien du club amiénois. Cette saison encore, Gurtner sauve les meubles d’une équipe joueuse mais encore trop friable (19e défense de Ligue 1) : derrière Larsonneur, il est le portier qui a réalisé le plus d’arrêts dans l’élite cette saison (64). Depuis quatre ans et demi, il est devenu incontournable, disputant minimum 34 matches de championnat chaque année, dont un 100% la saison passée.

Pourtant, il s’en est fallu de peu. Pour qu’Amiens reste en Ligue 2. Et que Gurtner ne fréquente jamais l’élite. Une minute pour être précis. Sa montée rageuse sur le coup de franc de la dernière chance un soir de mai 2017, lors de la 38e journée de L2, a impulsé un moment de folie où les Picards ont obtenu leur ticket pour l’élite sur la dernière action de la saison. "Je suis monté sur le dernier corner, et puis il y a ce coup franc, détaillait-il à So Foot en 2018. Je dépassais même les coéquipiers qui traînaient de la patte : ‘Allez, allez, on y croit !’ C’est un moment magique…" A l’image de sa carrière finalement.

Régis Gurtner (Amiens)Getty Images

Baptiste Santamaria (Angers)

442,8 kilomètres. Presque un Paris-Lyon sur l’autoroute. Voilà ce qu’a parcouru Baptiste Santamaria la saison dernière sur les pelouses de Ligue 1. Personne n’a fait mieux que le marathonien d’Angers. Ses coéquipiers ont préféré un autre surnom "4X4". Pour sa capacité à enchaîner les efforts et sa faculté à rouler sur l’adversaire. Si Angers se porte aussi bien cette saison, c’est aussi parce que son numéro 18 n’en finit plus d’impressionner.

Au départ, pourtant, Santamaria ne visait pas la course de fond. A Tours, c’est davantage en ailier droit ou comme milieu central plus offensif qu’il fait ses gammes. Mais, rapidement, c’est en sentinelle qui s’affirme le plus utile. Systématiquement en mouvement, excellent sur les premiers appuis, l’homme dont Stéphane Moulin ne peut plus se passer a cette capacité à jaillir dans les pieds dès le contrôle adverse.

L’été dernier, il n’a laissé personne insensible sur le marché. Le Napoli de Carlo Ancelotti s’est renseigné tandis que l’Angleterre le garde à l’œil. Mais, face aux départs de Jeff Reine-Adelaïde et de Flavien Tait, il a été retenu par le col par les dirigeants angevins. Plus pour très longtemps. A 24 ans, Santamaria a franchi un cap qui doit lui permettre de viser plus haut. Une chose est sûre : il n’a pas fini de courir.

Baptiste Santamaria (Angers)Getty Images

Otavio (Bordeaux)

Longtemps, il fut une énigme. Arrivé de l’Atlético Paranaense en 2017 contre cinq millions d’euros, Otavio a d’abord été rangé dans la catégorie des flops de recrutement bordelais pendant deux saisons. Jamais à l’aise, rarement dans le bon timing, le Brésilien semblait être amené à repartir comme une ombre de la Gironde. Et puis, Paulo Sousa est arrivé. Et tout a changé, ou presque.

Cet été, l’entraîneur des Girondins lui a fait comprendre qu’il serait une des pièces maîtresses de son système tactique. Une grosse préparation estivale lui a permis de se remettre à l’endroit. Et depuis, il est l’une des sentinelles les plus intéressantes de l’élite. Le plus gros tacleur de l’équipe, c’est lui. Le meilleur relanceur aussi avec un taux de passes réussies parmi les meilleurs de l’Hexagone (89%).

Aux côtés du prometteur Aurélien Tchouaméni (19 ans), il s’éclate, se laissant parfois porté par son attrait offensif. Face à un Nîmes en pleine dépression (6-0), il s’est même offert le luxe d’un doublé inattendu. Prolongé jusqu’en 2022 malgré le désordre régnant en Gironde, le Brésilien s’inscrit désormais sur le temps long. A moins que des écuries européennes ne viennent le racheter au prix fort l’été prochain. Après tout, l’énigme Otavio est enfin résolue.

Yoann Court (Brest)

Il n’est pas tout à fait novice dans l’exercice. Mais presque. S’il avait déjà disputé une saison de Ligue 1 du côté de Troyes, Yoann Court n’est jamais apparu comme une valeur sûre du championnat de France. Mais cette saison, c’est une toute autre limonade. C’est simple : avec Angel Di Maria, il partage la deuxième passe du classement des meilleurs passeurs (7) derrière Islam Slimani (8). Ca vous situe un homme.

A 29 ans, le gaucher connaît une éclosion sur le tard. Et c’est presque dommage tant son intensité de course et son pied gauche clinique auraient pu faire des ravages bien plus tôt. Mais il a fallu que Court trouve l’environnement adéquat. A Brest, il semble plus épanoui que jamais. Mieux, il s’est amusé à martyriser son club formateur, l’OL, lors de sa venue au stade Francis Le Blé avec un doublé inattendu (2-2).

Inattendu aussi car à l’été, un imbroglio a failli l’éloigner de la Bretagne. Courtisé en Turquie, il avait vu son agent réclamer publiquement son départ. Fin de non-recevoir du club brestois, bien déterminé à garder son sniper gaucher. Quelques mois après, on peut dire qu’ils ont eu du nez…