LIGUE 1 - Officiellement terminée depuis jeudi, l’édition 2019-2020 de notre championnat n’aura donc pas offert 38 journées. Mais, entre le retourné de Neymar, les renaissances de Rennes et de l'OM et le cauchemar lyonnais, certains matches auront marqué les esprits. Retour sur dix d’entre eux.

2e journée : Rennes-PSG : 2-1

Le résumé : Le PSG ne nous avait pas habitués à ça. D’habitude si souverain et sûr de sa force, le champion sortant tombe dès la 2e journée, complètement dépassé par la fraîcheur rennaise. Pourtant, quand Edinson Cavani ouvre le score sur une passe décisive bien involontaire de Damien Da Silva, le PSG semble hors de portée. Mais la troupe d’un Julien Stéphan ambitieux, menée de main de maître par un Edouardo Camavinga qui va crever l'écran, parvient à renverser la donne et mettre déjà Paris à terre (2-1).

Les buteurs : M'Baye Niang (44e) et Romain Del Castillo (48e) / Edinson Cavani (36e)

Pourquoi il est symbolique : Parce que, sans Neymar, Paris n’est pas le même. Et parce que le prodige Camavinga se révèle au grand public ce soir-là.

5e journée : Monaco-Marseille : 3-4

Le résumé : Renversant. Mené et pas toujours au point défensivement, le nouvel OM d’André Villas-Boas parvient à s’arracher face à Monaco et repart de Louis-II avec trois points et de multiples garanties : un Dario Benedetto qui empile les buts, un Dimitri Payet qui retrouve des couleurs et un état d’esprit conquérant, bien loin de celui entrevu lors des derniers mois de Rudi Garcia. Monaco, lui, annonce la couleur : portes ouvertes derrière, grand danger devant.

Les buteurs : Wissam Ben Yedder (17e, 26e), Keita Baldé (76e) / Dario Benedetto (38e, 66e), Valère Germain (41e) et Dimitri Payet (61e)

Pourquoi il est symbolique : Parce que c’est l’acte de naissance de l’OM de Villas-Boas.

5e journée : PSG-Strasbourg : 1-0

Le résumé : En avant-match, on ne parlait que de lui. Après le coup de sifflet final aussi. Car pour son retour sur les pelouses après son été mouvementé, Neymar ne pouvait pas faire mieux pour marquer les esprits. Son retourné acrobatique du gauche, dans le temps additionnel, est aussi décisif que magnifique. Et prépare le retour en grâce du Brésilien, pourtant loin d’être acquis auprès des supporters du PSG.

Le buteur : Neymar (90+2e)

Pourquoi il est symbolique : Parce qu’il rappelle à quel point Neymar est un joueur à part de notre championnat.

9e journée : Saint-Etienne-Lyon : 1-0

Le résumé : Le dernier du championnat contre le 13e. Un derby au rabais pour deux formations en crise. Mais, chez les Verts, l’arrivée de Claude Puel apporte un léger supplément d’âme tandis que les mises en place tactiques de Sylvinho continuent de brouiller le jeu lyonnais. Le résultat ? L’un des pires derbys de l’histoire techniquement parlant. Mais une tête décisive de Robert Beric en toute fin de match renvoie l’OL à son début de saison calamiteux.

Le buteur : Robert Beric (90e)

Pourquoi il est symbolique : Parce qu’il entraîne le licenciement de Sylvinho mais illustre surtout la pauvreté du jeu des deux rivaux cette saison.

13e journée : Marseille-Lyon : 2-1

Le résumé : Un Vélodrome de gala. Rudi Garcia de retour à Marseille dans le costume de coach de l’ennemi. Et un Dimitri Payet attendu au tournant après avoir allumé la première mèche en conférence de presse. Le cocktail est détonant. Mais le meneur marseillais encore plus. En feu, le Réunionnais réussit là l’un des meilleurs matches individuels de la saison et porte Marseille vers la victoire malgré un retour lyonnais en fin de partie.

Les buteurs : Dimitri Payet (18e, 39e) / Moussa Dembélé (59e)

Pourquoi il est symbolique : Parce que le récital de Payet acte la passation de pouvoir entre les deux Olympiques.

20e journée : PSG-Monaco : 3-3

Le résumé : La puissance de feu des "4 Fantastiques" face aux manques défensifs de l’ASM. Voilà le résumé sur le papier d’un duel a priori déséquilibré. Mais, face à un Wissam Ben Yedder étincelant et des Monégasques habiles en contre-attaque, Paris souffre. Mieux, la formation de Robert Moreno parvient à arracher le nul au terme d’un match débridé, haletant et surtout indécis.

Les buteurs : Neymar (3e, 41e), csc de Fodé Ballo-Touré (24e) / Gelson Martin (7e), Wissam Ben Yedder (13e) et Islam Slimani (70e).

Pourquoi il est symbolique : Parce qu’il s’agit sans doute du meilleur match de la saison.

20e journée : Rennes-OM : 0-1

Le résumé : A l’aller, Steve Mandanda avait joué les héros. Au retour, c’est Kevin Strootman, buteur inattendu en toute fin de match, qui se mue en sauveur pour offrir un précieux succès à l’OM et le rapprocher toujours plus de la Ligue des champions. Les hommes de Villas-Boas ont beau être bien moins flamboyant, ils n’en restent pas moins solides et solidaires. Et ça fait toute la différence…

Le buteur : Kevin Strootman (84e)

Pourquoi il est symbolique : Parce qu’il dessine le classement final de cette saison décidément à part.

22e journée : Rennes-Nantes : 3-2

Le résumé : "En 40 ans de carrière, je n'avais jamais vu ça". Christian Gourcuff a mis du temps à s’en remettre. Et les supporters du Stade Rennais aussi. Dans un Roazhon Park en fusion, les hommes de Julien Stéphan ont réussi à mettre derrière eux leurs fantômes passés pour aller chercher une victoire dans le derby à la 90e+7 minute mais surtout une place en tour préliminaire de Ligue des champions. Encore menés à la 90e, les coéquipiers de Camavinga renversent les Canaris grâce à deux buts dans le temps additionnel.

Les buteurs : Raphinha (71e, 90+7e), Benjamin Bourigeaud (90+4e) / csc de Damien Da Silva (47e) et Moses Simon (80e).

Pourquoi il est symbolique : Parce que les Rennais n’ont jamais lâché, à l’image de leur saison très réussie.

22e journée : Amiens-Toulouse : 0-0

Le résumé : Un 0-0 a parfois des contours historiques que l’on ne soupçonne pas. A la Licorne, le Téfécé est passé à deux doigts de marquer les annales de la Ligue 1. Battus douze fois d’affilée, les Toulousains n’avaient plus qu’une défaite à aller chercher pour obtenir le record de défaites consécutives sur une saison. Mais le nul face aux Picards a brisé la série. Avant l’arrêt de la saison, les joueurs de Denis Zanko avaient réenclenché une nouvelle dynamique (6 défaites de rang). Quand ça veut pas…

Pourquoi il est symbolique : Il représente à merveille la saison indécente du TFC.

28e journée : Lille - Olympique Lyonnais : 1-0

Le résumé : Un duel à sens unique et un seul vrai prétendant à l'Europe. En cette 28e journée, sans savoir encore que Jean-Michel Aulas va faire des pieds et des mains pour sauver les apparences, l'OL sombre dans le Nord, dévoré par l'envie et l'ambition lilloises. Après l'euphorie européenne, c'est la douche froide nationale. Il confirme aussi la faillite lyonnaise face au Top 4 de la saison (6 défaites) et enterre les ambitions de qualification pour la Ligue des champions.

Le buteur : Loïc Rémy (33e)

Pourquoi il est symbolique : Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit le dernier !

