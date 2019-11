"Un accord a été signé entre le Football Club des Girondins de Bordeaux et Monsieur Younousse Sankharé", indiquent les Girondins dans un court communiqué où ils "souhaitent à Monsieur Sankharé de retrouver un Club rapidement et une bonne continuation dans la poursuite de sa carrière de footballeur professionnel". Sankharé, sur lequel l'entraîneur portugais Paulo Sousa ne comptait pas cette saison, avait intégré le loft girondin cet été en compagnie notamment du défenseur Paul Baysse, de l'ailier brésilien Cafu et de l'attaquant Alexandre Mendy.

Younousse Sankharé BordeauxGetty Images

A la fin du mercato, il n'avait pas été réintégré au groupe bordelais mais mis à pied à titre conservatoire le 5 septembre après un rendez-vous avec son président Frédéric Longuépée. Le club bordelais reprochait à l'international sénégalais, âgé de 30 ans et sous-contrat jusqu'en juin 2021, un problème de comportement.

Formé au PSG, le natif de Sarcelles passé en prêt par Reims, Dijon et Valenciennes avant d'être transféré à Guingamp en 2013, a par la suite porté six mois les couleurs de Lille. Il avait rejoint Bordeaux alors entraîné par Jocelyn Gourvennec fin janvier 2017. En un peu plus de deux saisons, il a disputé 84 matches avec les Girondins, inscrit 19 buts et délivré 9 passes décisives.