Le contexte est de plus en plus lourd aux Girondins de Bordeaux. Ce jeudi, Paulo Sousa a fait part de ses inquiétudes quant aux tensions qui règnent au sein du club girondin. Ce vendredi, place aux supporters. En effet, ils ont effectué une action coup de poing au siège du club. Sous les fenêtres du château du Haillan, ces fans ont allumé de nombreux fumigènes et entonné des "Longuépée démission, et Thiodet aussi", selon plusieurs vidéos tournées par des représentants des Ultramarines.

"Nous étions là bien avant vous et serons là bien après. Longuépée, Thiodet, vous n'êtes qu'une virgule honteuse d'une glorieuse histoire", ont aussi écrit les Ultramarines sur leur compte Twitter. Une délégation de quatre représentants de cette association a été brièvement reçue par Frédéric Longuépée. "Nous n'étions pas là pour l'écouter (...) Nous lui avons simplement dit que nous ne lâcherons jamais et qu'il devait partir", a déclaré l'un d'eux, Florian Brunet.

Les supporters craignent une possible rigueur financière

Cette action, nourrie par plusieurs mois de conflits entre les deux parties au sujet de la politique menée par les propriétaires américains, King Street (86,4%) et GACP (13,6%), est menée contre une possible rigueur financière du club alors que celui-ci figure à une belle quatrième place de L1.