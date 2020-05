LIGUE 1 - Metz a annoncé samedi que son gardien Alexandre Oukidja, sous contrat jusqu'en juin 2021, avait prolongé de deux saisons. Il est désormais lié au club jusqu'en juin 2023.

Le gardien international algérien du FC Metz Alexandre Oukidja (31 ans), qui avait encore un an de contrat, a prolongé celui-ci de deux saisons et est donc lié au club lorrain jusqu'en juin 2023, a indiqué samedi le club de Ligue 1 sur son site internet. Vainqueur de la coupe d'Afrique des Nations en 2019, le gardien algérien est arrivé à Metz, en provenance de Strasbourg, en juillet 2018. Cette saison, il a disputé 27 rencontres et a réalisé huit clean sheets.

"Cette prolongation est la preuve que le club me fait confiance", déclare le joueur sur le site internet du club. "Maintenant, je compte bien rendre, sur le terrain, toute la confiance que les dirigeants ont placée en moi." Metz, de retour dans l'élite cette saison après avoir survolé la L2 l'an passé, occupait la 15e place de la L1 au moment de la suspension du championnat en raison de la pandémie. Un classement synonyme de maintien parmi l'élite depuis l'arrêt anticipé de la saison voté par la Ligue de football professionnel (LFP) le 30 avril.

