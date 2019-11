André Villas-Boas est un homme de parole. Lorsqu'il avait tenté, il y a trois semaines, de déconstruire la rivalité opposant l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain, certains y avaient entendu un coup de com' visant à préparer le terrain avant une défaite inévitable. "Un match qui ne compte pas trop", avait-il dit. Le technicien s'était immédiatement projeté sur les rencontres suivantes, notamment les réceptions de Lille et Lyon, ses "adversaires directs", comme il le répète à l'envi, de manière presque obsessionnelle.

Vidéo - Villas-Boas : "On a eu une incroyable envie de gagner le match" 00:56

Le technicien portugais a fait du podium de Ligue 1 une question de vie ou de mort en annonçant lui-même, mi-octobre, qu'il inviterait sa direction à trancher son avenir en cas d'échec. Depuis qu'il a débarqué à Marseille, AVB a dressé un plan visant uniquement à atteindre cet objectif, allant jusqu'à établir un nombre de points à engranger chaque mois. En septembre, après trois nuls consécutifs en championnat, il avait déploré un bilan "inférieur à celui [qu'il] avai[t] prévu" , que le début du mois de novembre a déjà compensé.

Du jamais vu depuis le titre de 2010

Villas-Boas est devenu pragmatique comme rarement il l'avait été jusqu'à présent. C'est la conséquence du groupe et des moyens limités qui lui ont été mis à disposition. Il n'empêche, son discours "pré-Classique" aurait tourné au ridicule s'il n'avait pas été capable de préparer son équipe pour les rendez-vous cruciaux qui ont suivi. En huit jours, l'OM a battu le LOSC et l'OL sur le même score (2-1). Début septembre, Il s'était payé Saint-Etienne (1-0) et Monaco (3-4), deux autres candidats à l'Europe.

André Villas-BoasGetty Images

Pour le club phocéen, il s'agit d'une véritable nouveauté. Depuis son dernier titre, en 2010, jamais l'OM n'avait été capable de battre, en phase aller, les trois poursuivants du champion de l'année précédente (Lille, Lyon, Saint-Etienne en 2018/2019). L'ancien coach de Porto a changé cette mauvaise habitude qui a coûté si cher lors des précédents exercices. En 2017/2018, Marseille avait été devancé de trois points par Monaco (2e) et d'une unité par Lyon (3e) en n'ayant remporté aucune confrontation directe avec ces deux équipes. L'entité phocéenne avait aussi payé un bilan négatif face à ces deux clubs en 2014/2015.

" Des idées bien précises "

Transparent et franc en conférence de presse, Villas-Boas dit ce qu'il fait. Et son équipe fait ce qu'il dit. Il y a ainsi une véritable constante à dégager des deux derniers succès marseillais. Sans être largement supérieur à son adversaire, l'OM a fait la différence sur son engagement et sa solidité. Au moment de justifier la victoire phocéenne devant l'OL, Dimitri Payet avait rappelé, au micro de Canal+, que l'équipe avait "parfaitement préparé ce match, avec une semaine de travail très intense et des idées bien précises".

AVB a même eu un impact technique sur ces deux résultats, en replaçant Boubacar Kamara au milieu de terrain face aux Dogues et en réorganisant parfaitement son bloc-équipe lorsque ses hommes se sont retrouvés en infériorité numérique face aux Gones. L'OM doit sa place de dauphin à une Ligue 1 qui n'avait jamais été aussi faible ? C'est une façon de voir le verre à moitié vide. Les promesses de Villas-Boas et ce qu'il fait pour les tenir permettent aussi de le voir à moitié plein.