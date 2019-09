Deux minutes et trois cartons rouges. Dire que la fin du match entre l’Olympique de Marseille et Montpellier a été tendue est un euphémisme. Les deux équipes, qui ne sont pas parvenues à se départager sur la pelouse du Vélodrome (1-1), ont fini par perdre leurs nerfs dans le temps additionnel. Une fin de match conflictuelle qui s’est même poursuivie dans les couloirs du Vélodrome après le coup de sifflet final. André Villas-Boas n’était pas le moins agacé après ce dénouement. "J’étais un peu énervé et frustré mais ça va passer avec le temps", a reconnu AVB quelques minutes après le terme.

L’entraineur portugais de l’OM ne digérait pas les deux cartons rouges donnés à Dimitri Payet et Boubacar Kamara par Amaury Delerue : "La fin de match est incroyable. On ne peut pas finir comme ça. L'arbitre perd la tête, il met un rouge." Si le coach phocéen ne remet pas en cause le carton rouge reçu par Dimitri Payet pour des insultes contre l’arbitre, c’est celui écopé par Kamara qui est dans le viseur du Portugais. Après un accrochage entre Jordan Ferri et Nemanja Radonjić, qui vaudra à l’ancien Lyonnais une expulsion logique pour une gifle sur le Marseillais, le jeune défenseur de l’OM est alors venu pousser le Montpelliérain dans le dos. S’en est suivie une grosse échauffourée entre les 22 acteurs, conclue donc par deux expulsions.

" Dans le jeu, on a été trop pauvre "

"Dim’ (Payet, NDLR) a dit quelque chose à l'arbitre, qui a été très incisif avec le rouge, mais pour Kamara, c'est inacceptable. C’est incroyable de prendre un rouge là-dessus. On va faire un recours à la Ligue pour celui de Bouba, on va voir, il me dit qu'il n'a rien fait, il a juste essayé de les séparer", a déclaré l’entraineur de l’OM au micro de beIN Sport. Et de poursuivre en conférence de presse d’après match : "c'est incroyable, et ce n'est pas la première fois que ça se passe à Marseille avec cet arbitre. Mais je ne veux pas entrer dans ce discours, je viens d'arriver en France et je dois me contrôler."

Si l’entraineur de l’OM pointe du doigt les décisions arbitrales, les joueurs olympiens veulent eux se concentrer sur leur manque de métier dans ce genre de situation chaude. "A froid, je pense qu’on manque un peu d’expérience", admet Valère Germain. "Je ne sais pas s'il y a eu excès de zèle (de la part de l’arbitre), je ne suis pas au cœur de l'action mais je pense qu'il faut mieux se maîtriser", concède Steve Mandanda.

Et si Michel Der Zakarian ne trouve rien à redire aux expulsions de fin du match, le coach montpelliérain a un autre reproche à faire au corps arbitral. "Le premier but que l’on nous refuse est valable. Il n’est pas hors-jeu" assurait-il. "Mais bon c’est comme ça, ils se sont trompés dans leur analyse mais il faut faire avec. Dans le jeu, on a été trop pauvre pour leur poser plus de problèmes. On a été vaillant et on s’est battu jusqu’au bout mais on n’a pas été bon dans le jeu".

" Ce sont des matches d’hommes "

Une fois le calme revenu, le jeu, il en était également question pour Villas-Boas après la rencontre. Déçu par ce résultat qui freine l’OM en Ligue 1, l’entraineur portugais pensait surtout à ses joueurs. "C’est dommage pour les gars car on mérite de gagner. D’habitude dans un match comme ça quand tu as autant d’occasions tu le gagnes. On avait la chance d’être premier en cas de victoire, on l’avait un peu tous dans un coin de la tête mais bon tant pis."

"C’était un match où il y avait beaucoup d’intensité des deux côtés. Ce sont des matches d’hommes, analyse, pour conclure, Michel Der Zakarian. Les matches de foot, on ne joue pas à la baballe, il faut de l’engagement. Mais à la fin du match tout le monde se serre la main et c’est fini". Jusqu’au match retour entre les deux équipes.