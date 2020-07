LIGUE 1 - Interrogé sur le site officiel de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas a tenu à saluer "l'effort considérable" de Dimitri Payet, qui a récemment prolongé son contrat en acceptant de diviser son salaire par deux.

C'est un acte d'amour salué par tout un club. Il y a quelques jours, l'OM et Dimitri Payet ont confirmé (et officialisé) la prolongation du capitaine olympien, lui qui souhaite finir sa carrière sur la Canebière. Conscient du contexte économique difficile, en plus de la situation financière délicate de son club, l'international français a ainsi accepté de diviser son salaire par deux pour la saison prochaine. Un geste salué par son entraîneur André Villas-Boas, qui parle d'un "effort considérable".

"C'est un geste qui le porte plus haut sur l'aspect humain, qui transmet son amour pour l'Olympique de Marseille. On a besoin de lui au niveau qu'il a démontré la saison dernière. Il nous a bien manqué quand il était blessé ou suspendu. Alors j'espère qu'il va garder ce niveau. Il est très motivé", a expliqué le technicien portugais à la chaîne officielle du club. Et maintenant, place à la prolongation de Steve Mandanda ? "Le plus tôt possible. Je pense que tous les deux sont inscrits dans la mémoire de l'OM, dans l'histoire de l'OM. Tous les deux ont été décisifs la saison dernière et méritent ce type de reconnaissance", a répondu "AVB".

