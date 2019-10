Après le PSG, Lens, Guingamp ou encore Dijon, Antoine Kombouaré va s'assoir sur un nouveau banc en Ligue 1. L'ancien défenseur central s'est engagé lundi avec le Toulouse FC jusqu'en juin 2021. Il succède à Alain Casanova, qui a quitté le TFC jeudi dernier "d'un commun accord" après un début de saison compliqué (2 victoires, 3 nuls et 4 défaites en Championnat).

Kombouaré, 55 ans, prend la tête d'une équipe en plein doute, classée 18e du Championnat de France avec seulement neuf points. Le club précise dans un communiqué que son nouveau coach arrive accompagné de trois hommes : Yves Bertucci, Michel Dufour et Rudy Riou, nouvel entraîneur des gardiens. Il sera présenté officiellement mardi à 12h30.

Kombouaré est le 8e entraîneur de l'ère du président Olivier Sadran après Erick Mombaerts (2001-2006), Elie Baup, (2006-2008), Alain Casanova (2008-2015 et 2018-oct 2019), Dominique Arribagé (2015-2016), Pascal Dupraz (2016- jan 2018) et Mickaël Debève (jan 2018- juin 2018). Son programme sera corsé d'entrée : samedi, Toulouse accueille Lille, avant d'aller à Rennes et de recevoir Lyon.