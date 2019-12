Les Verts devront faire sans Denis Bouanga samedi contre Strasbourg (20h45), et même plus longtemps. Selon les informations de l'Equipe, le meilleur buteur des Verts (7 buts, 3 passes décisives) s'est fissuré le cinquième métatarse et devrait être absent au moins six semaines.

Mercredi, en huitième de finales de la Coupe de la Ligue contre Nîmes, Bouanga avait ressenti une gêne au pied droit et avaient donc passé des examens. Toujours selon l'Equipe, aucune opération n'est prévue pour le moment.